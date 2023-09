Avec Miguel Decleire, le théâtre perd l’un de ses regards les plus clairs

Jeune interprète, il foule les planches du Parc, du Rideau de Bruxelles, du Théâtre de l’Esprit Frappeur ou encore de l’hôtel Astoria, dans des textes de Liliane Wouters, Crommelynck, Paul Willems et bien d’autres. Le jeu théâtral, au sens large, l’entraîne dans des aventures collectives, notamment celle des Ateliers de l’Échange où, pendant près de dix ans, jusqu’à l’arrêt en 1996 de la jeune compagnie irriguée de l’esprit de Claudel, il chemine aux côtés entre autres de Frédéric Dussenne (metteur en scène), Paul Decleire (comédien, photographe, metteur en scène), Veronika Mabardi (actrice, metteuse en scène, autrice).

Partisan de l’interdisciplinarité

Partisan de longue date de l’interdisciplinarité sur les plateaux et en coulisses, Miguel Decleire a participé à une cinquantaine de spectacles dont ceux de Transquinquennal. C’est en 2000 que le comédien devient membre permanent de l’inclassable collectif bruxellois, fondé en 1989, et dont l’ultime spectacle, avant sa dissolution programmée, se tiendra du 12 au 16 décembre au Théâtre national.

Brigitte Neervoort, Bernard Breuse, Miguel Decleire et Stéphane Olivier: le noyau de Transquinquennal, en 2015. ©Stéphanie Rolland

De la dramaturgie à la mise en scène, de la production à la technique en passant par l’interprétation, Miguel Decleire tient au sein de Transquinquennal une position à la fois égalitaire – c’est le principe du collectif – et singulière, comme étrangère à l’ironie parfois acerbe que cultivent ses camarades au nom du groupe.

À lire aussi

Également passionné d’écritures contemporaines et de leur évolution, Miguel Decleire avait rallié en 2011 la Liseuse, le comité de lecture du Rideau de Bruxelles.

Sa compagne Veronika Mabardi, ses frère et sœur Paul et Marianne Decleire, ses enfants Marie et Matthias ainsi que l’ensemble de ses proches, annonçant sa disparition soudaine, ont indiqué que les funérailles de Miguel Decleire se tiendraient dans la stricte intimité, avant un hommage plus large.

Dans le milieu théâtral, et au-delà, les réactions incrédules et peinées abondent ; des voix nombreuses saluent une personnalité lumineuse, dont l’extinction laisse, artistiquement comme humainement, un vide immense.