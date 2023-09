”Puissant.es” : De la colle et du papier pour crier sa rage sur les murs

Il a plu. La nuit enveloppe Bruxelles. Casque sur les oreilles, Maël sort de chez lui. Iel va retrouver ses deux copines, Kadija et Sonik, sous le pont du canal. Sonik fait le guet pendant que ses deux amis fourbissent leurs armes : de la colle et du papier. Sur les murs, en lettres noires et rouges sur fond blanc, iels placardent leur rage : “La rue est à tout le monde”, “Délit de faciès = racisme”, “J’écris pour que tu m’écoutes”, “On colle la nuit pour que l’égalité voie le jour”…

Considéré comme affichage illégal, le collage est passible d’une amende. Sur le 2e lieu public qu’il a repéré pour coller ses slogans, le trio se fait prendre par des policiers. “Papiers d’identité, petite conne”, s’adresse l’un d’eux à Sonik. La situation est sur le point mal tourner. Maël est tétanisé·e ; Kadija, elle, “bout de l’intérieur”. “Ma fureur est grande”, fulmine-t-elle.

Capter l’attention des plus jeunes

Pour sa nouvelle création collective, Puissant·es, la compagnie jeune public 3637 s’est inspirée de la lutte des colleuses féministes de Paris - ces militantes qui dénoncent à l’aide de collages tout type de violences faites aux femmes, dont, à l’origine, les féminicides - pour l’élargir à d’autres formes d’injustices et de combats tels que le racisme, le dérèglement climatique, les violences policières, le genre, etc. Autant d’enjeux sociétaux qui concernent les adultes mais aussi les adolescents, public auquel s’adresse tout particulièrement la compagnie.

Spectacle de 50 minutes, Puissant·es est un formidable concentré d’énergie, où s’allient poids des mots et feu de la colère comme vecteur d’expression et d’action. La compagnie 3637 jongle à merveille avec les codes du théâtre pour capter l’attention des jeunes et des scolaires. Les trois personnages principaux – Maël (Coralie Vanderlinden), Kadija (Annette Gatta) et Sonik (Sophie Linsmaux) – sont taillés pour permettre à tout ado de s’identifier à eux ; le texte est limpide, construit à base de phrases courtes et percutantes ; et le récit alterne entre narration, style direct et voix off, ce qui offre une intéressante variation de rythmes.

La mise en scène de Coralie Vanderlinden s’inscrit, par ailleurs, dans le mouvement des corps et la modulation des voix : les personnages courent, collent, dansent, grimpent ; ils prennent le micro ; se déplacent côtés cour et jardin. Toute cette énergie interpelle autant qu’elle galvanise, grâce, en outre, à la très belle scénographie d’Isis Hauben, qui repose sur des impressions photographiques en noir et blanc, ainsi qu’aux lumières de Tom Vincke et à la revigorante composition musicale de Philippe Lecrenier.

→ Louvain-la-Neuve, Le Vilar (Studio 12), à partir de 14 ans, jusqu’au 2 octobre. Infos et rés. au 0800.25.325 ou sur www.levilar.be