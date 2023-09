Jessica Fanhan en création au Varia. “Je pars d’une réalité: ma grand-mère est une sorcière”

On l’a vue aussi chez Milo Rau (Hate Radio), Brett Bailey (Exhibit B), ou encore Junior Mthombeni, Cesar Janssens et Fikry El Azzouzi (Malcolm X).

Interprète à la palette large, Jessica Fanhan livre à présent sa première création, de l’écriture au jeu, en passant par la mise en scène; épaulée par Fatou Traoré. La Belle Dame du titre, c’est Jeanne, grand-mère guadeloupéenne, dont une lettre arrive, invitant sa petite-fille à la retrouver sur l’île de ses ancêtres. Or, Jeanne est morte et sa réputation sulfureuse lui survit: considérée comme une sorcière, femme forte, émancipée, elle la guidera de son esprit.

Place à prendre et à expérimenter

Dans des cahiers ou oralement, sur scène et ailleurs, écrire, Jessica Fanhan l’a toujours fait, dit-elle. “Puis, le désir d’écrire pour que cela soit vu et entendu est arrivé plus tard, accompagné de la fameuse question de légitimité qui s’est immiscée. C’est donc encore plus tard, il y a trois ans maintenant, que le besoin d’écrire une histoire que je porterais à la scène s’est décidé, urgemment. L’expérience, la maturité et la nécessité ont fait qu’en toute simplicité, débarrassée de ces questions de places, le glissement et la fusion de l’actrice à l’autrice et inversement, tout naturellement, s’est fait. Car, dans Belle Dame, il s’agit aussi de cela, de place à prendre et à expérimenter, de noms, de quête, de désir et de courage.”

C’est un regard à l’intérieur de soi que pose Jessica Fanhan, dans ce qui se profile comme une autofiction: “Entre héritage surnaturel et transmission de données historiques et familiales, la petite histoire rencontre la grande, la réalité côtoie le fantastique et les certitudes flirtent avec les doutes.”

Transformation, transmission, quête d’identité et de liberté: les voies du spectacle s’aventurent “de l’ignorance à la connaissance”, comme l’indique entre parenthèses le sous-titre de Belle Dame.

Imaginaire insulaire et sorcières

Sur ce chemin, fleurissent les préjugés autant que les imaginaires, comme celui lié aux paradisiaques Antilles et à la Guadeloupe, qui a vu naître la comédienne avant qu’elle grandisse en Wallonie, dans la région de Huy.

“Dans l’histoire, la destination ne sera jamais nommée, laissant derrière le mot île tout l’imaginaire que l’on souhaitera y projeter. Qui bien souvent sont des images de cartes postales ou encore des nombreuses émissions actuelles montrant à voir des individus tentant une expérience de survie ou de reconnexion avec la nature. Alors qui n’a jamais rêvé enfant ou adulte de partir, tout quitter, vivre l’aventure, loin au chaud? Je m’empare de cet imaginaire collectif. À l’heure où il est compliqué de se perdre ou encore d’être injoignable grâce à nos téléphones super intelligents. Je m’empare de ce fantasme de l’homme seul sur une île. Sauf qu’ici ce sera une femme. Et, qu’en réalité, on constate qu’elle cherche à se sentir seule sur une île qui, elle, ne l’est pas.”

Jessica Fanhan crée "Belle Dame" au Studio Varia, à Bruxelles, avec la complicité à la mise en scène de Fatou Traoré. ©Lola d'Estienne

Quant aux sorcières, aujourd’hui réhabilitées comme figures féministes, leur mystère et leur affranchissement des carcans fascinent et attirent depuis toujours la comédienne, font partie de sa culture. “Et puis en devenant adulte, on s’empare différemment de cette figure. À un moment donné, j’ai voulu arrêter de donner du pouvoir aux autres; à ces voix, ces esprits, ces croyances; et mettre ma croyance en moi. Croire en moi et non plus à une entité qui m’échappe. C’est la figure que l’on connaît aujourd’hui, l’image de la femme empouvoirée.”

⇒ Belle Dame (De l’ignorance à la connaissance), à Bruxelles, Studio Varia, du 28 septembre au 7 octobre – 02.640.35.50 – www.varia.be

⇒ Et ensuite: à Mars – Mons Art de la de Scène du 25 au 26 mars 2024, et au Théâtre de l’Ancre à Charleroi du 27 au 28 mars.