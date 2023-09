Amour & Sagesse “va être là pour chauffer l’ambiance”

Amour & Sagesse, c’est d’abord un magazine, à la périodicité oscillant entre trimestre et semestre, selon les moyens fluctuants. On y parle d’âge et de vie, d’art et de partage, de société, sous un angle résolument intergénérationnel, avec la volonté de donner voix et visibilité à ceux et celles qu’on nomme pudiquement personnes âgées. Le tout en étroite collaboration avec le service seniors de la commune de Forest et l’asbl À travers les arts.

Amour & Sagesse: couvertures en vrac. ©D.R.

Jeanne Mortreux et Julie Verbeeck, responsables de centre pour seniors, Ouda El Kour, responsable administrative et financière du service, et Jeanne Boute, coordinatrice du service intergénérationnel, font en outre partie du comité rédactionnel du magazine. Et épaulent, et coordonnent, et accompagnent celles et ceux qui, aussi en dehors des pages, ont envie et besoin de lien.

Casser les stéréotypes

”Les Halles ont invité Amour & Sagesse en nous disant qu’il fallait y être. On sera là pour chauffer l’ambiance. À l’entrée, dès l’ouverture des portes à 19h, on s’occupe de l’accueil. Avec une roue de l’amour dans un décor façon télé des années 50-60, un faux micro géant, du doré et beaucoup d’amour!” Une roue à faire tourner, et des slogans “pour inviter les gens à casser les stéréotypes autour de la vieillesse”.

guillement On va mettre un gros coup de poing aux préjugés sur la vieillesse

Naturellement, de telles actions se préparent. Scie sauteuse et peinture étaient de sortie bien en amont pour construire le décor, papier et ciseaux, fil et tissu, aiguilles et crochets ont confectionné des masques et cagoules – avec la complicité de l’artiste interdisciplinaire Rebeca Fernandez Lopez… “Un clin d’œil pour la sortie du magazine où on a repris un manifesto des zapatistes, explique Jeanne Mortreux. Une manière de dire: quand nous étions à visage découvert, vous ne nous voyiez pas…”

Du rire et de la solidarité à chaque coin de page

Révélé au grand jour le 30 septembre, aux Halles, pour la Nuit de l’Amour, juste à temps pour la journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, ce numéro d’Amour & Sagesse contient entre autres un article sur le polyamour et le grand âge, un dossier sur le quartier Stalingrad et le Palais du Midi, le portrait d’un apiculteur atypique ou encore un “Guide de survie en numérie” pour répondre efficacement aux arnaques téléphoniques et autres e-mails douteux. Du rire, du vrai, de la solidarité à chaque coin de page.

Des formes d’amour, en somme. Comme le partenariat en train de se nouer avec les Halles. À quelques jours de l’événement, les seniors répètent, la hâte monte. “Il ne s’agit pas simplement d’inviter des personnes âgées à assister à la chose, mais à y prendre une part active.” Mise en valeur, inclusion, implication. Et puis la vie reprendra, avec son ordinaire enjolivé de la joie de se retrouver aux ateliers de foot en marchant, d’écriture, de country line dance, de gym douce, d’aquagym, aux balades à vélo, au karaoké. Ou simplement ensemble, autour d’un café.

Au quotidien aussi bien que dans l’exception de l’instant, l’amour toujours, dans sa dimension politique autant qu’humaine, que l’âge n’éteint en rien. Ce besoin perpétuel de contact, de toucher, de présence. “Avec ça, on peut soigner les âmes douloureuses, les corps solitaires.”

⇒ Infos, abonnement, soutien: amouretsagesse.be