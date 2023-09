Fièvre et ferveur du samedi soir aux Halles, où se profile la première Nuit de l’Amour

À lire aussi

Une semaine après le fourmillant Poetik Bazar qui s’y est tenu avec succès trois jours durant, à l’initiative notamment des Midis de la Poésie, c’est la Nuit de l’Amour qui va officiellement lancer la saison des Halles.

”Tous les voyants sont au vert!” s’enthousiasme Matthieu Goeury. Sa candidature aux Halles contenait une double envie, de poésie et d’amour, reprend-il. “Pour moi, il y a une raison assez politique d’affirmer ce lieu, surtout en ouverture de saison, comme un espace de générosité, d’espoir. Le monde est tellement dur, tellement plein d’injustices. Que faire de cette situation? Sans écarter ces réalités, en étant même dans le cœur des problèmes, une autre manière de s’engager, c’est de se concentrer sur ce qui est beau. La poésie, l’amour nous donnent de l’énergie, nous mettent debout.”

L’amour comme principe politique

Matthieu Goeury se réfère volontiers à bell hooks, nom de plume de l’Américaine Gloria Jean Watkins, militante, intellectuelle, autrice afroféministe (1952-2021), “qui a beaucoup théorisé cette question de l’amour sous l’angle politique, notamment dans All About Love [À propos d’amour, aux éditions Divergences], ouvrage clef. Selon elle, on peut encore changer le monde, le penser, l’organiser selon des principes de générosité, de collectivité, de solidarité.”

Si la Nuit de l’Amour n’exclut en rien le sentiment amoureux et la romance, l’amour s’y entend “d’abord comme source d’énergie”. Une manière pour Matthieu Goeury de refaire des Halles “un lieu de connexion, d’échange”.

Les Halles, perméables aux démarches engagées

Un lieu d’engagement aussi. Le mot revient souvent chez notre interlocuteur. En quoi, sur quoi, pour quoi les Halles s’engagent-elles? “Une institution n’existe que par les humains, les personnes qui la construisent, le personnel, les artistes. L’engagement vient de là. Il s’agit de proposer une structure généreuse, à l’écoute, empathique, à l’intérieur de laquelle faire son chemin. Je ne suis pas très intéressé par l’institution qui se présente elle-même comme engagée, qui délivre des messages. Nos missions consistent à soutenir des artistes qui proposent des paroles, des actes. C’est à travers ce collage d’engagements divers, à travers les personnes et les collectifs engagés, que l’institution le devient.”

La porosité est donc à l’ordre du jour pour faire des Halles, perméables aux engagements qui s’y déploient, “un lieu politique au sens de au service de la ville, de la cité”.

Au menu de la Nuit de l’Amour

Créé de manière collective, avec tant les équipes des Halles que les artistes qui y cheminent, et sous le regard curateur de l’activiste Frank Barat, le programme de la Nuit a été “coordonné et conçu avec une dramaturgie”, indique Matthieu Goeury. Dès l’après-midi, des ateliers préparent le terrain. Il y est question, en vrac, de toucher, de récits amoureux et érotiques, de maquillage et d’onglerie… Et ainsi on avance vers la nuit.

La comédienne et activiste belge Bwanga Pilipili clôturera les interventions parlées du début de la soirée. ©Sophie Soukias

En début de soirée prendront place quatre interventions parlées: la performeuse Laurène Marx à propos de genre, de normativité, d’anticapitalisme (C’est sale l’amour), la rappeuse française Casey et son flow sincère, la politologue Fatima Ouassak avec un court monologue d’un enfant sur le chemin de l’école (J’ai 10 ans), et enfin l’actrice et activiste belge Bwanga Pilipili à propos d’amour comme acte politique et engagé.

“Ces quatre performances dans l’oralité vont nous charger le cœur de ces questions politiques, sociales: comment vivre avec de l’engagement et de l’espoir.”

Concert (David Numwami et ses chansons d’amour), projections (Bisou bisou de PAL/SECAM, Progressive Touch de Michael Portnoy), performances (Stand d’accueil par L’Amicale, Beste Cantate par la Cie La Drache, Podcast Live par Lesbiennes au coin du feu…) vont s’enchaîner dans la grande halle mais aussi dans la cave, avec un espace réservé aux 18 ans et plus.

”Une dizaine d’artistes au total interviennent sur des projets en continu, menant vers 3 DJ sets qui s’enchaîneront jusqu’aux petites heures.”

"Beste Cantate" par le collectif La Drache parle d’une fête, d’un carnaval et de ce qui peut s’y passer, de l’épuisement à la transe en passant par la joie, la colère, sans oublier l’errance, et de l’amour, surtout. ©La Drache

Parmi ces interventions, on notera la présence de Papyboom, organisation qui emmène les personnes âgées en boîte de nuit. Ainsi que d’Amour & Sagesse, association émanant du service seniors de la commune bruxelloise de Forest, et dont les Halles ont décidé de faire un partenaire au long cours. L’association – qui lutte contre l’âgisme, accompagne et valorise les aînés, crée et cultive le lien, et entre autres publie un magazine éponyme –, proposera notamment aux Halles un show télé “du passé et du futur”.

Au total, la Nuit de l’Amour représente, pour Matthieu Goeury, “meilleur moyen de découvrir ce qui va se passer ici dans les 5 années qui viennent”.

⇒ Bruxelles, Halles de Schaerbeek, samedi 30 septembre de 14h à 5h le lendemain matin. Tarif unique: 15 € (une partie de la recette reviendra à Amour & Sagesse). Accessible dès 10-12 ans, hormis la zone 18+. Infos, programme complet, rés.: 02.218.21.07 – www.halles.be