Dena, l’humour en bandoulière et la liberté en étendard

À l’image de Dena Vahdani. Jeune trentenaire belgo-iranienne, parfaitement bilingue français-néerlandais, et lesbienne, elle a un profil pour le moins atypique. Née en Belgique, Dena se présente, avant tout, comme “Iranienne”. L’Iran est d’ailleurs le fil rouge de son premier one-woman-show, Dena, princesse guerrière, qu’elle reprend au Théâtre de la Toison d’Or (TTO) (après une première série ovationnée la saison dernière) jusqu’au 14 octobre.

”Boterham met kaas”

Connu pour sa position délicate sur l’échiquier international et son manque de respect des droits de l’homme, l’Iran n’est, ici, abordé ni sous l’angle politique ni sur les questions religieuses. Pour sûr, on est dans la salle pour s’amuser et non pour débattre. Ce qui n’empêche pas Dena de décocher quelques flèches bien aiguisées et bien ciblées tout au long du spectacle, particulièrement à l’égard de la condition des femmes.

Dena est née à Ixelles en 1991, de parents ayant fui le régime des mollahs. Petite, elle est scolarisée dans l’enseignement néerlandophone. Elle fera d’ailleurs ses débuts dans le stand-up en Flandre. Elle connaît donc très bien nos voisins, notamment pour avoir travaillé dans une entreprise flamande. L’accent, les mimiques, la gestuelle, les “boterham met kaas” : Dena maîtrise. Fou rire garanti.

L'humoriste Dena dans la grande salle du TTO. ©JC Guillaume

L’humoriste tisse habilement son récit en entremêlant des anecdotes propres à la culture iranienne, qui, pour la plupart des spectateurs, est méconnue et lointaine, avec des caractéristiques bien de chez nous. Et ça fait mouche ! À son collègue flamand qui lui demanda un jour si elle venait d’Irak, Dena répondit : “Non ! Iran. Irak, c’est avec un “k” comme dans kalachnikov. Iran, c’est avec un “n” comme dans nucléaire”.

Des blagues et de l’émotion

Trait d’union entre la Belgique et l’Iran, l’humoriste nourrit son spectacle de ces allers-retours très drôles entre deux modes de vie totalement distincts. Mais aussi deux destins : celui de ses parents, et en particulier de sa maman, qui se sont exilés pour échapper à la répression, et le sien, jeune femme épanouie, qui porte l’humour en bandoulière et la liberté en étendard. Les blagues fusent, mais l’émotion affleure aussi. Quand elle parle de la beauté de l’Iran ou des siens, c’est avec une tendresse infinie.

La stand-uppeuse se permet aussi quelques apartés pour recontextualiser l’histoire complexe de l’Iran et expliquer le titre de son spectacle. Les transitions sont alors un peu abruptes et le contenu, trop scolaire.

Au-delà, pendant plus d’une heure, de l’Occident à l’Orient, des frites aux asperges à la flamande, Dena fait voyager le public par le rire, non sans le pousser à réfléchir. Librement.

→ Bruxelles, Théâtre de la Toison d’or, jusqu’au 14 octobre. Infos et rés. au 02.511.08.50 ou sur www.ttotheatre.be