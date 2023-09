“L’amour c’est pour du beurre”, tragicomédie romantique comme un mastic sur nos fêlures

Native de Charleroi, formée à l’Insas, comédienne remarquée (chez Selma Alaoui avec Apocalypse Bébé d’après Virginie Despentes, avec Jasmina Douieb dans Taking care of baby de Dennis Kelly, dans Propaganda ! orchestré par Vincent Hennebicq ou pour la Clinic Orgasm Society et son ébouriffant George de Molière), Éline Schumacher est aussi une metteuse en scène de la sincérité et du décalage, de Manger des épinards, c’est bien, conduire une voiture, c’est mieux, à La Ville des zizis.

Les mêmes ingrédients se retrouvent dans sa nouvelle création – aux Tanneurs avant Namur et Mons –, qu’elle travaille cette fois en feuilletage. Avec six interprètes de talent, dans des rôles d’amateurs et amatrices planchant sur des scènes de La Nuit des rois de Shakespeare, L’amour c’est pour du beurre en effet se construit par couches, pour un résultat croustillant, assurément doux, néanmoins acide.

Jeu de masques

Corsant le tout, les masques et perruques à la fois se fondent aux physionomies et les transforment, intensifient les regards tandis que le haut des visages, figé, porte ailleurs l’attention du public. Forgé à partir d’un texte phare du répertoire mondial, ce théâtre-ci n’en devient que davantage une orchestration des corps, de leurs élans, leurs freins, leurs failles.

Le ressort du travestissement dans la fantaisie élisabéthaine se double ici d’une redistribution des genres chez certains interprètes – sans faire de ce trait un sujet en soi. Lucile Charnier, Mathylde Demarez, Thomas Dubot, Sarah Lefèvre, Titouan Quittot, Noémie Zurletti, à l’œuvre sur le plateau avec une générosité et une plasticité étourdissantes, ont également pris part à l’écriture. “On peut dire au final qu’il y a 33% de Shakespeare, 33% venant des acteur·ices, 33% venant de moi, et 1 % de magie”, indiquait Éline Schumacher.

Lucile Charnier, Sarah Lefèvre, Noémie Zurletti, Mathylde Demarez, Titouan Quittot et Thomas Dubot, mis en scène par Éline Schumacher. ©Hubert Amiel

Assistée pour la mise en scène par Julien Jaillot, elle s’est également entourée de Zouzou Leyens (scénographie), Aurore Leduc (lumières), Noam Rzewski (création sonore), Frédérick Denis (costumes), Rebecca Flores (masques).

Entre plinth et espaliers, sur le lino jaune de cette salle de gym banale, des fêlures s’esquivent et s’exposent. Le jeu – au sens tant enfantin que théâtral – offre de malaxer le mastic tragicomique qui, peut-être, les colmatera pour un temps.

⇒ Bruxelles, Tanneurs, jusqu’au 7 octobre (mardi, jeudi, vendredi à 20h30; mercredi et samedi à 19h15; durée: 1h20) – 02.512.17.84 – www.lestanneurs.be

⇒ En tournée ensuite: du 11 au 14 octobre au Théâtre de Namur, du 18 au 20 octobre à Mars – Mons Arts de la Scène.