Les hauts et les bas de Kenzo Tokuoka ou les confessions d’un artiste qui revient de loin

Puis Kenzo, comme on l’appelle volontiers, a disparu des radars et touché les abysses. Il remonte à la surface, en pleine phase de reconstruction.

Invité à Moments de Cirque à Marchin, il revient avec une étape de travail qui le mène au sommet de mâts en bambou, un nouveau spectacle où la jupe réapparaît pendant que son inséparable monocycle piaffe en coulisse.

L’occasion de jeter un regard dans le rétroviseur de ces quatre dernières années.

L'acrobate Kenzo Tokuoka

" On a eu cette expérience exceptionnelle avec Carré Curieux. La compagnie n’existe plus. Elle a été rebaptisée Collectif Curieux mais n’a plus rien à voir avec celle que j'ai cofondée. Je suis très reconnaissant d'avoir pu vivre toute ce que j'ai vécu pendant ces quinze ans, dont deux ou trois ans de grosses turbulences. J’ai traversé une grosse dépression concomitante aux déboires de la compagnie mais aujourd’hui, il m’importe d’être en paix. J’ai eu la chance exceptionnelle de rencontrer un succès immense mais on a atteint certaines limites. On a entrepris des choses qui nous ont dépassés. J’étais comme le DRH de la compagnie. Je me suis trop impliqué, trop accroché à ce rêve qui se délitait et cela m’a fait sombrer. Un an et demi d’abysses insondables... "

Un rêve d’enfance

Depuis ses douze ans, Kenzo Tokuoka rêvait de devenir artiste de cirque. La vie en caravane, en chapiteau, résonnait comme une évidence pour lui. Il a dû y renoncer, se réinventer un chemin en solitaire. Aujourd’hui, il se rapproche de ses origines physiques, alpine et japonaise, et esthétiques, lui qui a été élevé par deux artistes plasticiens.

Né dans la région de Grenoble, à Voiron, il est arrivé en Belgique pour suivre les cours de l’Esac (École supérieure des arts du cirque) et est vite tombé amoureux du pays. " Les montagnes de mon enfance me manquent terriblement mais pas la France, trop polarisée. J’essaye de devenir belge, mais ce n’est pas facile."

Mon corps, lui, s'est mis en mouvement. Comme d’habitude, il a pris les devants et imposé le retour à la vie et a fortiori à la création.

Kenzo revient sur ses turbulences et se réjouit d’aller mieux. " Entre-temps, on a fait famille, la vraie famille, pas la choisie, qui est toujours là. Il a fallu recomposer la parentalité, la vie conjugale et parfois des séparations. Les deux années passées ont été pour moi un processus de recomposition presque végétale. L'étincelle est née alors que j'étais dans l'obscurité. Mon corps, lui, s'est mis en mouvement. Comme d’habitude, il a pris les devants et imposé le retour à la vie et a fortiori à la création. Tout en essayant de recoller les morceaux du point de vue familial. Je remonte des projets. Je suis revenu en me disant : qu’est-ce qui m’anime ? Qu’est-ce que je veux faire ? "

S'imposera le land art acrobatique, à la croisée de l'acrobatique, du cirque et du land art qu'il aime profondément depuis longtemps, un vrai champ expérimental pour lequel il va demander une bourse à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

" Le statut d’artiste est une bénédiction. Heureusement qu’il est là. En tant que papa solo à temps partiel, j’ai dû prendre un studio suite à la séparation alors que j’étais habitué à vivre en caravane, de presque rien. Aujourd’hui, j’ai besoin d’argent. Alors, je me suis dit que cela valait la peine de jouer le jeu et j’ai entamé la création autour du bambou, un diptyque, une petite forme que je veux pouvoir vendre dans des festivals ou des soirées composées. "

Le retour de la robe

Il s’agit d’une forme courte avec un prisme de six bambous de deux mètres de long et une robe mât. Kenzo Tokuoka arrivera dans un endroit, en ville, sur une colline ou dans un bâtiment. L’idée consiste à déconstruire la robe pour se retrouver (presque) nu sur un perchoir, à 5 mètres de haut, en simple observateur. "Ce n’est pas du tout acrobatique mais il faut absolument être acrobate pour faire cela."

On assiste donc au grand retour la robe et de la question du genre, largement exploitée dans Carré Curieux mais surtout dans DS. Pourquoi ce retour ?

Une quête infinie m’occupera toute ma vie : chercher la féminité dans le masculin et la masculinité dans le féminin.

"J’ai été élevé majoritairement par des femmes. En tant qu’acrobate, j’adore le danger, les choses extrêmes et je pense qu'aucune prouesse physique n’arrive à la cheville d’un accouchement. Quelque chose en moi résonne de l’ordre de la toute puissance féminine. Je suis constamment étonné de voir à quel point les femmes sont fortes. Je ne me reconnais pas dans les exigences masculines de notre société. La toute puissance féminine est injustement négligée. Je ne revendique rien. Tout ce que je fais pourrait l'être par une femme. Comme j’ai ce corps qui me permet de créer le doute, la perplexité, j’en profite et je questionne la notion de rapport entre la force et la tendresse, la douceur et la puissance, qui ne sont selon moi ni masculines ni féminines. Je me reconnais un peu dans les deux. Jouer avec les codes du genre s'impose comme une évidence. Dans Carré Curieux, j’entendais les gens dire : " Wouaah, elle est forte pour une fille ! " Une quête infinie m’occupera toute ma vie : chercher la féminité dans le masculin et la masculinité dans le féminin. Je ne suis pas connaisseur en matière de religion mais il m’arrive, avec ce prisme triangulaire, de me poser cette fameuse question de la trinité. Je ne crois clairement pas à la binarité, que ce soit du point de vue du sexe, du genre. Je ne revendique rien mais je sens que les aspects binaires font souvent fausse route. La binarité, la polarisation des pensées est souvent très néfaste et c’est ce qui a pu me pousser dans l’abîme dans lequel j’ai bien failli rester."

Marchin, Moments de cirque, du 6 au 8 octobre. Infos : latitude50.be