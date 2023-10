“Jogging”, le théâtre-défi de Hanane Hajj Ali sur les traces de Médée

S’inscrivant dans cette lignée, Jogging de Hanane Hajj Ali en sort aussi. Du haut de ses 40 ans de théâtre, la grande actrice, performeuse et pédagogue porte sur sa pratique et sur la politique culturelle de son pays un regard sans concession. Cette pièce, indiquera-t-elle, est illégale : l’artiste soustrait son œuvre à la Sûreté de l’État, chargée de la censure. Et pourtant la pièce se joue depuis 2017. Au Liban, où la performeuse, comptant sur la solidarité du public qui en a les moyens, offre toutes les représentations aux personnes qui lui font le cadeau de l’entendre. Et ailleurs : primé au Fringe d’Edimbourg, et passé par le Off d’Avignon, Jogging s’est retrouvé dans le In, en 2022.

guillement Si les artistes ne peuvent pas parler de politique, ni de sexe, ni de religion. Alors qui peut en parler? Quel est le rôle des artistes? C’est pourquoi je paraphrase Shakespeare dans la pièce: « il y a quelque chose de pourri dans ce pauvre pays ».

La simplicité du dispositif (plateau nu, quelques rares accessoires disposés à la lisière de l’aire de jeu) tient aux conditions de travail de l’artiste au Liban, hors des théâtres, dans des espaces mis à sa disposition par amitié.

En arabe et en français, avec des surtitres français et anglais, Jogging nous entraîne sur les traces de Médée, personnage mythologique et rôle tragique. Mais aussi dans les pas d’Hanane Hajj Ali elle-même, ses sorties à l’aube dans Beyrouth, les pensées qui l’assaillent quand elle court, les rêves qui la traversent – y compris érotiques. Mais encore dans le parcours d’autres femmes au destin chahuté.

Politique, religion, sexe

Vie conjugale, histoire du théâtre, littérature, parentalité, mais aussi politique, religion, sexe : partie de sa propre vie et de ses déambulations urbaines, l’actrice s’autorise tous les sujets, reliant l’intime à la chose publique, le profane au sacré, l’imaginaire au réel.

Hanane Hajj Ali dans "Jogging". ©Marwan Tahtah

“Si les artistes ne peuvent pas parler de politique, ni de sexe, ni de religion, alors qui peut en parler ? Quel est le rôle des artistes ? C’est pourquoi je paraphrase Shakespeare dans la pièce : “Il y a quelque chose de pourri dans ce pauvre pays”.” Hanane Hajj Ali s’exprime en entretien comme sur le plateau : sans autres détours que ceux de la poésie, avec une présence intense, un grand sens du récit, un courage entêté, une générosité franche. Jusqu’à inviter spectatrices et spectateurs à acheter, à la sortie, le texte du spectacle. Une manière de soutenir l’artiste et sa démarche de jouer gratuitement pour tous les publics du Liban rural autant qu’urbain.

