Toute la saveur des tapas à Latitude 50, avec "Moments de cirque": À la carte, festival XS et balades dans le Condroz

Avec Moments de cirque, deuxième édition déjà, Latitude 50 s’inspire de XS, en l’adaptant à son ADN. Car Marchin, ou plus précisément, Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, c’est un concept, un pari sur la ruralité et la solidarité, sur l’avenir abreuvé aux sagesses du passé.

Intimement lié à sa situation géographique – un petit village sur les hauteurs de Huy, un kiosque au cœur de la prairie, des maisons en pierre du pays –, ce pôle culturel respire au rythme des saisons. Et a inauguré, voici douze mois maintenant, son magnifique cirque en bois, projet utopique en énergie passive de 15 mètres de haut qui attise la curiosité d’architectes du monde entier. L’année archi sera d’ailleurs inaugurée en même temps que les Moments de cirque, ce mini-événement qui devrait voir Liège et Namur entrer en piste l’an prochain. Pour du plus lourd…

En attendant, rendez-vous autour du brasero dès le 6 octobre pour trois jours de découvertes sans oublier une promenade à travers la campagne du Condroz, une marche organisée de 25 minutes qui a pour fil rouge Nature et architecture.

Le retour de Kenzo Tokuoka

Place ensuite, dès 17 heures, aux étapes de travail de Be Flat, Naïma Triboulet, Kenzo Tokuoka, EAEO et Cia Anaïs. Entre autres. Impossible de passer ici sous silence le retour de Kenzo Tokuako, membre fondateur du feu Carré Curieux, dont la première apparition sur scène, en longue jupe sur monocycle et à la lisière des genres, avait fait sensation en 2008.

Meurtri par la dissolution de Carré Curieux, sa famille choisie, par la désillusion du collectif et par la fin du projet, qui pour lui était aussi celui d’une vie, Kenzo Tokuoka a disparu des radars pendant près des quatre ans, a touché les abysses, puis a commencé à se reconstruire. Il revient avec une étape de travail qui le mène au sommet de mâts en bambou, un nouveau spectacle où la jupe refait surface pendant que son inséparable monocycle piaffe en coulisse.

Pleins feux aussi sur la première de Dans ton cirque par la Cie L’association du Vide (FR), un duo de corde aérienne, tout en prouesses et paillettes, qui revient à la tradition du cirque, avec malgré tout, un poil de second degré, de grandes hauteurs et une bonne dose de frissons. Trente minutes les yeux en l’air avant de refaire le monde autour du bar.

Sur la corde du Vide

Né dans une famille d’artistes, Fragan Gehlker, Breton d’origine, formé au Cnac (Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne) et spécialiste de la corde lisse, n’hésite pas à réhabiliter le cirque traditionnel et à désacraliser le contemporain. Ce qui, sur la piste, donne Dans ton cirque, soit un numéro “à l’ancienne”, avec Vivii Roiha, qui a échoué, et qui dure une trentaine de minutes. L’acrobate nous parle de son rapport ambivalent avec son agrès. “J’ai des choses à dire et à partager, entre autres avec Vivii Roiha. On a une longue histoire avec cet agrès, qui s’apparente à du mépris mais aussi à de l’amour. C’est à travers cet amour mépris que j’ai tiré le plus de vocabulaire intéressant. ”

L’artiste reproche à cette discipline sa pratique douloureuse, fatigante et exigeante : “On monte, on descend, on s’enroule, on se déroule… Je vis parfois cette pratique comme un enfermement “.

Dans le cirque traditionnel, les numéros à la corde, grâce à leur hauteur, servaient de prétexte au démontage de la cage aux fauves. “C’est avec l’essor du cirque contemporain qu’ils ont acquis leurs cordes de noblesse, développé leur grammaire.”

L’Association du Vide s’intéresse également beaucoup à l’histoire du cirque traditionnel et regrette la polémique qui l’oppose au contemporain. “Il y a autant de poésie dans le cirque traditionnel que dans le cirque contemporain. Il y avait aussi beaucoup de narration dans le cirque à l’ancienne. À Londres, c’est dans les cirques qu’ont eu lieu les premières représentations de la prise de la Bastille en France ! On est tombés sur de vraies pépites en s’intéressant au cirque traditionnel et sur des choses très médiocres dans le cirque contemporain. C’est pourquoi nous voulons décloisonner tout cela et ouvrir un questionnement assez vaste sur le sens de notre métier.”

Marchin, Moments de cirque, du 6 au 8 octobre. Infos : www.latitude50.be