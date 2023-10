Ces enfants qui ne veulent pas être les derniers sur terre

Les humains ont asséché la planète. Les flux migratoires ont provoqué d’incessants conflits. Les serveurs explosent et n’ont plus de giga disponible dans leur mémoire. L’humanité a dû se séparer d’œuvres importantes.

Peut-être que le sens de la vie des êtres humains, c’est de faire en sorte que le monde survive, que c’est pour ça qu’ils sont dotés d’intelligence. Pour préserver la vie.

Les enfants, eux, ont été accueillis dans des bunkers nommés “Stations-refuges”. Leurs parents les ont envoyés là pour sauver l’Humanité. Mais qui sauve qui ? Et si c’était à refaire, comment reconstruire le monde ? C’est l’écriture de plateau qui donne la réponse, grâce aux ateliers réalisés depuis un an avec les enfants, musiciens en herbe, devenus comédiens au fil du projet. Leurs peurs, leurs espoirs nourrissent le récit. “Les parents veulent sauver leur enfant mais aussi l’humanité. En soi, cela part d’un bon sentiment“ nous dit Claudie, violoniste en herbe. “Je ne sais pas comment sauver le monde, mais s’il fallait inventer un nouveau monde, il devrait être sans argent. Car l’argent provoque des disputes, des guerres… La planète serait plus égalitaire. Je voudrais aussi plus de bienveillance et des maisons construites avec ce qu’il y a dans la nature.”

Émile, lui, est partagé par rapport à l’enfermement dans un bunker : “Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, car on ne pourrait pas bouger et on voudrait sortir mais en même temps on serait protégés.” Il imagine également un monde sans argent, sans pollution et sans travail obligatoire.

Perturbée par le spectacle, Milla confie : “La fin du monde et de l’humanité pourraient arriver si on continue comme cela, avec tous les travaux en ville, la pollution, la déforestation, le réchauffement climatique… Je ne sais pas quand. Dans un siècle ? De toute façon, je serai plus vieille que maintenant.” Pour elle aussi, l’espoir réside dans un monde sans argent, sans inégalités, sans guerre, avec moins d’électronique “et plus de belles choses qu’on fabriquerait soi-même”.

Avant de conclure : “Peut-être que le sens de la vie des êtres humains, c’est de faire en sorte que le monde survive, que c’est pour ça qu’ils sont dotés d’intelligence. Pour préserver la vie.“

Une cellule d’empathie

Dans La Bombe Humaine, Vincent Hennebicq posait déjà la question de l’effondrement. Puisque rien ne bouge face à la catastrophe annoncée, il pousse plus loin le raisonnement mais ne veut pas inquiéter les enfants outre-mesure, raison pour laquelle il laisse une belle place à l’improvisation. Le bunker deviendra également espace de jeux et, durant toute la création, l’accent aura été mis sur le collectif, l’entraide, la solidarité, le travail en musique. Les enfants ont même imaginé une cellule d’empathie qui permettrait de se mettre à la place de l’autre. Car il importe aussi d’imaginer des récits plus positifs face à l’avenir.

”Notre objectif n’a pas été de trop les diriger. Je voulais leur donner un cadre au sein duquel ils auraient un maximum de liberté. Au cours de théâtre, on dit aux enfants de se tenir comme des adultes et aux adultes de jouer comme des enfants. On a beaucoup à apprendre d’eux.”

Comme dans toutes les créations du jeune metteur en scène, la musique fera partie intégrante du spectacle. “Elle m’aide à faire confiance à l’humanité, car elle transmet beaucoup plus que la parole. Pour jouer, il faut chercher l’harmonie, respirer ensemble”. Et pour se reconnecter à la nature, Les Quatre saisons de Vivaldi émergeront de nos mémoires enfouies, “comme un vieux chant qu’on aurait entendu” précise Vincent Hennebicq.

Bruxelles, "La Décision. Les enfants du monde à venir", du 3 au 7 octobre au Théâtre National. Durée : 1h10. Infos : theatrenational.be

Tournai, les 18 et 19 octobre à La Maison de la Culture de Tournai (Séances scolaires). Infos : maisonculturetournai.com

Namur, du 15 au 18 novembre au Théâtre royal de Namur. Infos.tccnamur.be