Concours : remportez vos tickets pour "En attendant la fin". Une comédie sur l’au-delà qui nous ramène… ici bas. Grave et drôle à mourir!

Que se passe-t-il après la mort ? Y a-t-il un au-delà ? Un enfer ? Un paradis ? Ou alors… n’y a-t-il rien d’autre que rien ? Retrouverons-nous nos chers disparus ? Pourrons-nous rencontrer Dieu ? Pourrons-nous revenir sur Terre ? Puis-je brancher mon pc sur la télé via Bluetooth ? Ces questions nous hantent depuis l’aube de l’humanité. Le temps est venu d’y répondre. Or, les sciences et la philosophie ont échoué, la religion a échoué, mon beau-frère a échoué. Il ne reste plus que nous pour enfin y parvenir. Alice est morte. C’est triste, mais c’est comme ça. Suivons-la sur les sentiers inconnus de l’Ultime Traversée. Là où le regard de l’Homme n’a jamais posé le pied. Dans l’immensité du temps, de l’espace et du reste. Nous partons en voyage. En attendant la fin.