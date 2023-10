Qu’est-ce qui nous empêche de rencontrer les autres ?

C’est “un état de fait, expose Sacha Fritschké, auteur et comédien. Aujourd’hui, on se rencontre de moins en moins bien et de plus en plus difficilement. Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux facilitent les échanges, mais pas réellement les rencontres”.

Éprouvé par un deuil, il décide, il y a, quelques années, de se lancer dans un projet théâtral et de s’entourer d’une équipe “pour retrouver la joie du collectif”. Il fait alors appel à des amis proches, de confiance – les comédiens Louise Jacob, Barnabé Couvrant, Jérôme Vilain, William Lethé et Lionel Robyr – avec pour objectif de réfléchir à “la question du collectif dans la rencontre et du vivre ensemble”. “L’idée était de poser un regard sur ce qu’on pourrait faire pour se rencontrer ou ce qu’on fait inconsciemment pour ne pas se rencontrer.”

Après de nombreux mois de cogitations et de travail à la table et au plateau, les voici fin prêts avec leur première création collective : Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici, à découvrir aux Riches-Claires du 4 au 20 octobre.

Une vache sur les voies

Sur le plateau de la salle Viala a été installé un vieil abribus, élément de décor principal de la pièce. “Carrefour de rencontres, ce lieu de passage est le témoin privilégié d’un endroit où l’on peut croiser énormément de gens tout en étant très seul”, estime Sacha Fritschké. “Dans le même temps, le transport en commun est un lieu de promiscuité presque obligée, enchaîne Jérôme Vilain. Il y a quotidiennement des anecdotes à raconter. Tu es dans le train Liège-Bruxelles. Celui-ci s’arrête à cause d’une vache sur la voie et les passagers vont se lancer des petits regards en coin, se parler, etc. Il y a une vraie rencontre”.

Dans Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici, cinq personnes se retrouvent ainsi à un abribus. Elles ne se connaissent pas et ne cherchent pas nécessairement à vouloir se rencontrer. Pourtant, elles vont être amenées à partager un peu de leur vie ensemble.

La scénographie a été pensée autour d'un abribus. ©Bartolomeo La Punzina

Six comédiens à l’écriture ; cinq sur scène. “C’était très important qu’il y ait un regard extérieur, en l’occurrence celui de Barnabé, qui a un peu plus de distance sur ce qu’il voit et sur ce que le spectacle renvoie”, souligne Sacha Fritschké. Quant aux cinq personnages, “c’est à partir des interprètes qu’ils ont été définis”, indique Jérôme Vilain. “Sacha et Barnabé nous ont aiguillés. Puis, peu à peu, sont ressortis des archétypes, qui constituent une belle petite palette d’un groupe qui pourrait être à cet abribus.”

”Des scènes banales, mais décalées”

Pour construire leur spectacle, les six comédiens sont partis de leur vécu, de leurs observations dans les transports publics, qu’ils empruntent tous régulièrement, ainsi que d'”une bibliothèque de références communes” (codes de jeu, livres, films, etc.). “Avant même de passer au plateau, nous savions quel univers nous voulions créer”, relève Sacha Fritschké. Un univers drôle et décalé. “Toutes les scènes pourraient être normales, banales, mais nous avons, à chaque fois, cherché à les décaler un petit peu”, explique Louise Jacob.

guillement Nous avons mis un point d'honneur à ce que ce soit un spectacle positif.

"L’humour est, en outre, très important, car cela permet d’avoir du recul sur cette triste réalité”, défend Sacha Fritschké. Par ailleurs, “l’humour est une portée d’entrée vers la rencontre, complète Barnabé Couvrant. Et cela peut aussi être malgré nous. Si on trébuche, ça va faire rire quelqu’un et créer l’ouverture”.

”Nous avons mis un point d’honneur à ce que ce soit un spectacle positif”, insiste Sacha Fritschké. “Il y a des thèmes abordés qui ne sont pas gais comme l’angoisse écologique ou l’acharnement au travail, décrit Louise Jacob. Mais ce sont des thèmes que tout le monde connaît. Donc, le but n’est pas d’enfoncer le couteau dans la plaie, mais bien de les aborder de manière joyeuse et humoristique”.

Cinq personnes qui ne cherchent pas nécessairement à se rencontrer vont être amenées à partager un peu leur vie. ©Bartolomeo La Punzina

Que l’on soit utilisateur ou non des transports en commun, “tout le monde peut se reconnaître dans le spectacle”, précise Jérôme Vilain. “Il y a certaines mécaniques, certaines scènes que l’on peut vivre ailleurs, dans une salle d’attente par exemple”, appuie Barnabé Couvrant.

”Spectacle de divertissement”, Pendant ce temps-là, de l’autre côté d’ici se veut porteur d’un message, à savoir que “la rencontre vient de nous”, résume Sacha Fritschké. “L’idée, c’est qu’en sortant de la salle, le public se dise qu’il peut, lui aussi, rencontrer des gens et faire ce pas vers l’autre, car on a tous à y gagner.” Et de conclure, en souriant : “Le but idéal, c’est que chacun se rencontre après le spectacle et que tout le monde parle ensemble pendant des heures au bar”.

→ Bruxelles, Les Riches-Claires, du 4 au 20 octobre. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur https://les richesclaires.be