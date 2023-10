“Toutes les choses géniales” ou le pouvoir des listes pour “trouver la beauté des abysses”

Chez notre interlocuteur, plusieurs aspects servent de déclencheur. “J’ai fait beaucoup d’impro au début de ma carrière. J’aime dans le théâtre le fait de pouvoir toujours réinventer, repolir, repasser dans des chemins qui semblaient battus.”

Les questions relatives à la santé mentale traversent plusieurs de ses créations, dont Causerie sur le lemming, où il abordait la paranoïa. “Dans mes études de philo et de théâtre, j’ai toujours été intéressé par les états modifiés de la conscience. Ici, un vrai lien s’établit avec l’intimité des spectateurs, leur propre rapport à leur propre vie. Ce n’est ni une leçon ni un exposé, mais un terrain à explorer ensemble. C’est exactement ce qui m’intéresse : ce moment présent tout à fait unique.”

C’est ainsi que, dans sa note d’intention, François-Michel van der Rest présentait Toutes les choses géniales comme un “spectacle-pour-un-homme-seul-avec-plein-d’autres-personnes-plus-ou-moins-seules”.

Du stand up et du jazz pour sortir la dépression du silence

”Quand Duncan MacMillan écrit la pièce, en 2010, il sort d’une série de performances autour de la dépression et du suicide. Il veut permettre la prise de parole des gens qui viendront voir le spectacle. Il lui manque quelque chose. Il se met en cheville avec l’acteur Jonny Donahoe, qui insuffle les codes du stand up dans la performance; ça devient du théâtre. Comment parler à partir de ce qui est tu, de ces maux muets. Le processus c’est ça: une mise en parole.”

Et en musique, très présente tout au long du spectacle. Le jazz en particulier, avec sa dimension d’improvisation. “Parce que le suicide c’est l’impasse, l’impossibilité d’inventer”, résume le comédien. “C’est finement pensé, mais difficilement racontable sans faire peur au public!”

Un rapport de proximité avec le public, lui-même mis en rapport avec sa propre intimité. ©Dominique Houcmant | Goldo

Or la peur manifestement ne prime pas: dans le monde, les représentations se comptent en plusieurs milliers, et les versions sont nombreuses. “Le personnage principal est pensé pour être interprété par toute personne, quel que soit son genre, sa couleur. C’est véritablement un rôle épicène. L’auteur souhaite d’ailleurs que le texte soit adapté au lieu, au pays, au contexte, à l’interprète. Faire avec les moyens dont on dispose, en somme. Comme dans la vie!”

Se laisser surprendre, toujours

Entouré du public installé en carré, quel registre adopte le comédien-narrateur? “Je sers de point nodal, mais c’est un tissu de liens qui passe éventuellement par moi et passe entre les gens. Quant au jeu, tout le travail de Françoise Walot a été de me dire: qu’est-ce que tu ressens exactement maintenant, face à cette personne? Ici il faut se laisser surprendre, toujours. C’est tout le paradoxe de la pêche, ou de l’équitation: il faut à la fois laisser venir les choses et contrôler. J’ai tendance à considérer que le jeu théâtral traditionnel dans ce cas-ci empêcherait la relation présente.”

guillement C’est tout le paradoxe: il faut à la fois laisser venir les choses et contrôler.

Se laisser surprendre: le vœu de François-Michel van der Rest se réalise à chaque représentation. Et parfois plus franchement que d’autres. “Il m’est arrivé de jouer avec des gens qui ne correspondaient pas à ce que j’imaginais. Un vieux peï, dans un village près de Verviers, m’a sorti des choses complètement inattendues, et a soufflé toute l’assemblée par son imagination.”

Pas un registre, donc, “mais un clavier d’orgue avec tous les registres possibles”.

Ce constat lié à la mise en scène s’applique aussi à l’image générale de Toutes les choses géniales, pièce que notre interlocuteur tient à “ne pas montrer comme sérieuse ou plombante, parce que ce n’est vraiment pas ça du tout”.

Pas de hiérarchie dans la liste de "Toutes les choses géniales": spaghetti bolognese ou dessin animé bien aimé... "Si on se laisse happer par la beauté du monde, tout est génial!" ©Dominique Houcmant | Goldo

Quant à la liste qui sous-tend la pièce, elle s’établit sans hiérarchie. “Pas question de déterminer ce qui, des spaghetti bolognese ou d’un dessin animé bien-aimé, arrive en tête. Cela montre même que, si on se laisse happer par la beauté du monde, tout est génial! Les listes nous aident à regarder, à nous mettre en mouvement. S’il y a un 1, il y aura forcément un 2. Dans la liste, il y a quelque chose qui donne un ordre au monde, qui combat les angoisses qui nous transpercent.”

Pour autant, n’allons pas parler de “spectacle feel-good” ici. Plutôt d’une tentative douce et joyeuse d’explorer les abîmes, de “trouver la beauté des abysses”.

⇒ Bruxelles, la Tricoterie, du 4 au 7 octobre – 02.537.96.69 – www.latricoterie.be

⇒ Namur, Jardin Passion, du 10 au 14 octobre – 0472.965.316 – www.theatrejardinpassion.be (ces représentations prennent place dans le cadre de la Semaine de la santé mentale)

⇒ Liège, Caserne Fonck, en décembre (dates à confirmer)