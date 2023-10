À la Biennale de Charleroi danse, “comment on fait groupe au-delà de nos individualismes”

Fondateur du Centre chorégraphique, Frédéric Flamand est cité dans la brochure du programme comme créateur de cette Biennale, dont la toute première édition s’est tenue en 1992. Il ne s’agit donc pas de faire table rase mais, au contraire, d’inscrire la Biennale 2023 dans une lignée ?

En effet, nous avons voulu convoquer l’histoire de l’institution, très riche et assez exemplaire. Il y a 31 ans, Frédéric Flamand créait en outre la pièce Titanic au Musée de l’industrie, devenu le Rockerill de Charleroi. C’est là que Némo Flouret, jeune chorégraphe passé par Parts, crée 900 Something Days Spent in the XXth Century. Némo est né en 1995, période qu’il interroge dans son spectacle. Moi, au moment où naissait la Biennale, je passais mon bac, avant d’étudier les projets culturels en lien avec les lieux industriels. Regarder tout cela rétrospectivement est très intéressant d’un point de vue général et historique.

Tout se recoupe. Les lieux industriels d’ailleurs sont marquants dans la structure même de Charleroi danse et ses deux implantations, à Charleroi et à Molenbeek, dans l’ancienne raffinerie de cassonade Graeffe…

On va aussi, d’ailleurs, pour nos brochures à venir, aller creuser dans nos archives, du Plan K (l’actuelle Raffinerie), du Ballet royal de Wallonie (l’ancêtre de Charleroi danse, Centre chorégraphique de la FWB) : ça nous parle de politique culturelle et d’art vivant en Belgique. Et ça donne des repères : comment notre secteur a évolué, comment la danse contemporaine a émergé. Si notre public comprend d’où on vient, c’est la source d’une compréhension du présent. D’autant plus qu’on peut vraiment être fier de cette histoire !

Une histoire et des contextes, qui ancrent singulièrement les œuvres qu’on y présente…

Molenbeek et Charleroi, avec leurs architectures post-industrielles, leurs environnements multiculturels, ça nous donne des directions artistiques. Ouvrir quelques fenêtres sur cette histoire, c’est important pour nous comme pour le public. La mémoire dans le champ de la danse, de nos institutions, on doit la cultiver ; elle donne du sens, des repères. Il y a un vrai besoin de transmettre. Les réseaux sociaux le permettent dans une certaine mesure – les capsules nous transmettent des choses mais les diluent aussi…

Comment situer un festival comme celui-ci, entre le contexte général, plutôt sombre, et la créativité des artistes ?

S’il y a en effet quelque chose d’assez désespérant dans le contexte général, ce qui se passe sur les plateaux m’apparaît fort, joyeux, énergique, avec des foyers de résistance. Voir vibrer toutes ces communautés si diverses, ensemble, avec cette pulsion, cet imaginaire qui nous porte, ça nous communique du positif. C’est ça qui va nous entraîner, nous aider à continuer.

Aucune thématique préalable ne conditionne la Biennale. Que raconte sa programmation ?

Après coup, je m’aperçois qu’il y a une majorité de pièces de groupe, avec beaucoup de monde au plateau, même dans des espaces assez intimes, que ce soit aux Écuries à Charleroi ou au Cube de la Raffinerie. Et c’est, pour beaucoup, le propos même des pièces : la notion de groupe, de cohabitation, de communauté. Sans qu’il s’agisse pour autant de grosses machines. Que ce soit chez Alice Ripoll (Zona Franca), chez Némo Flouret (900 Something Days…), chez Jeremy Nedd (The Ecstatic), chez Dimitri Chamblas qui s’intéresse aux laissés-pour-compte (Takemehome), chez Damien Jalet avec une notion d’errance aussi mais plus métaphorique (Planet [wanderer]), ou encore chez Saïdo Lehlouh (Témoin) avec 20 personnes de la communauté hip hop… Comment on fait groupe au-delà de nos individualismes. Il y a là une volonté des chorégraphes d’affirmer le plateau comme une scène de vie, de création, d’un monde, d’une microsociété, qui nous interpelle. Qui nous renvoie à la manière de se relier aux autres aujourd’hui, au principe de la solidarité, à la représentation de possibles coexistences. Je suis allée chercher particulièrement là, dans un panorama des écritures contemporaines.

"Témoin" de Saïdo Lehlouh: 20 interprètes entre improvisation individuelle et vibration collective. Le 14 octobre aux Écuries. ©Timothée Lejolivet

Programmer la saison et la Biennale, c’est aussi interroger, voire affirmer la place de la danse dans notre société…

Le monde et les arts sont agités par des questions liées au féminisme, au postcolonialisme, aux représentations. Or il me paraît que la danse est la discipline la plus en phase avec son temps. Parce que justement y sont mises en jeu les questions du corps, du mouvement, du groupe. La danse est rattachée à une pensée sur l’environnement, l’organique, le vivant. Si on revient à la racine, l’instrument premier c’est le corps dans l’espace, relié à ce qui l’entoure. C’est pourquoi sont si présentes les notions de vibration, d’unisson, de sensation. En prise avec tout ce que l’évolution du monde nous renvoie – entre autres les identités culturelles, de genre, etc. –, il s’agit de rencontrer, de voir des corps qui se libèrent d’injonctions, de stéréotypes, dans une dimension plus organique, moins discursive.

Comment évolue le public de la danse en général, et de Charleroi danse en particulier ? On a l’impression d’un élargissement, d’un rajeunissement aussi – à relier avec l’intégration des danses urbaines dans la danse contemporaine ?

Le hip hop, mais aussi le pantsula, né dans les ghettos d’Afrique du Sud, ou encore le passinho, dérivé brésilien du funk, ont inspiré voire nourri les chorégraphes. Ce dialogue – avec aussi les populations et les groupes qui pratiquent ces danses urbaines – renouvelle vraiment la danse, l’ouvre à d’autres publics, d’autres pensées, d’autres contextes, et la rend plus politique. Voir ce que fait Jeremy Nedd avec les danseurs l’Impilo Mapantsula, c’est comme lire un essai sur l’Afrique du Sud.

Les danses urbaines ont ramené sur les plateaux de la danse contemporaine du réel, du contexte politique et social. Ce qui contribue à renouveler le public. Dans certains cas, comme pour le festival LEGS, ce renouvellement est manifeste. À Charleroi, c’est un défi toujours à relever, mais c’est en cours – et plutôt en bonne voie. Le succès de (La) Horde par exemple, phénoménal dans son association avec Rone pour Room with a view, ne se faiblit pas avec la nouvelle pièce Age of Content [à découvrir au PBA de Charleroi en janvier, NdlR]. Cette nouvelle génération a l’art de parler au public de manière incroyablement forte et juste.

Souvent taxée d’élitisme, la danse serait-elle en train de se révéler populaire ?

Je n’ai jamais vu autant de standing ovations en danse que ces derniers temps. Il y a un vrai engouement, un enthousiasme, une énergie. La danse a beaucoup d’atouts dans son jeu. À nous d’accompagner cela, d’être en connexion avec nos antennes, avec nos partenaires. Charleroi danse a une ouverture qui lui permet de maintenir un équilibre : on peut aller vers des expressions plus radicales, sans pour autant se couper d’autres parties du public. C’est comme si un nouveau chapitre s’écrivait. C’est passionnant à vivre !

Comment cet équilibre se traduit-il dans le menu composé pour la Biennale ?

Un premier axe consiste à mettre en avant nos artistes associés avec des oeuvres emblématiques récentes. Le Planet [wanderer] de Damien Jalet, avec son sable noir, m’a aussitôt fait penser aux terrils du pays noir, avec une dimension de transition, d’une terre à réhabiter : ça faisait sens. Avec Troisième nature de Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre, on est en présence d’un objet à la fois organique et technologique, futuriste et ancestral. Bien sûr, il importe toujours de soutenir la création de la Fédération Wallonie Bruxelles. Ayelen Parolin a longtemps été artiste associée à Charleroi danse ; on découvrira à la Biennale sa toute nouvelle pièce Zonder.

"Unearth" de Jefta Van Dinther, à découvrir à la Raffinerie, à Bruxelles, les 14 et 15 octobre. ©Jubal Battisti

Par ailleurs, on veut dresser une espèce de cartographie, non seulement européenne mais avec des approches et visions du continent africain, de l’Afrique du Sud au Maghreb, de Géorgie avec le partenariat Europalia, du Brésil…

Des fidélités et de l’inédit, donc.

Il y a bien sûr des artistes qu’on affectionne ou qu’on connaît, et aussi des chorégraphes qui vont être de l’ordre de la découverte pour le public. Ça se construit dans ce double mouvement d’ouverture vers l’extérieur et de continuité, avec des pièces de groupe mais pas seulement. On retrouve François Chaignaud mais dans un registre neuf, associé au beatboxer Aymeric Hainaux (Mirlitons), ou Dalila Belaza avec un rite fantomatique (Rive). Jefta Van Dinther nous présente une communauté hypnotique, peut-être de revenants (Unearth). On continue de suivre le parcours remarquable de Serge Aimé Coulibaly, ici avec C la vie.

Dans tous les cas, il s’agit de soutenir des démarches d’artistes qui œuvrent pour la danse et leur communauté, des alchimies de projets qui se répondent, qui vont former un bel ensemble, des respirations. Un équilibre. Et des risques ! Un festival comme la Biennale offre l’occasion d’en prendre. C’est un appel à la curiosité.

La Biennale 2023 en pratique