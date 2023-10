”Allosaurus”: une douce folie au bout du fil

Programmé pendant l’été 2022 au Festival d’Avignon, Allosaurus [même rue, même cabine] de la compagnie française F.O.U.I.C s’est révélé “un vrai coup de cœur” pour l’équipe du théâtre de Poche, qui s’est rapidement accordée pour l’accueillir à Bruxelles en ce début de saison (le spectacle se joue jusqu’au 21 octobre).

Au bord du vide

Sur scène, donc, une cabine téléphonique, et, en arrière-plan, côté cour, une table de mixage avec une guitare électrique, entre autres. Pendant tout le spectacle, l’envoûtante musique de Noé Dollé sera omniprésente, collant au plus près de la quête et des humeurs de chacun des personnages.

L'envoûtante musique de Noé Dollé est omniprésente pendant le spectacle. ©Pascal Gely / Hans Lucas

Ils sont trois, on le disait. Trois êtres fragiles, au bord du vide, funambules sur le fil d’une vie vacillante. Il y a Had (Yann de Monterno). Perruque de femme, robe et sac à main, il appelle, depuis la cabine, sa mère, en maison de retraite. Mais la vieille dame veut des nouvelles de son autre fils, Jo, parti en mer. C’est son préféré. Elle ne peut le cacher. Alors, Had se fait passer pour Jo, histoire de grappiller un peu de cet amour maternel dont il est privé.

Puis, il y a Tadz (Jean-Christophe Dollé). Dégaine de rockeur-baroudeur, il est le père de Léa, 18 ans. Elle a disparu depuis plusieurs jours. Il pense qu’elle est en danger. L’adolescente se drogue. Fou d’inquiétude, Tadz la cherche à coups de téléphone auprès de ses amis et des hôpitaux.

Enfin, il y a Lou (Clotilde Morgiève). Apeurée, au bord des larmes, elle attrape fébrilement le cornet du téléphone. “Bonsoir. J’ai composé votre numéro au hasard. Je me demandais si vous auriez envie de parler avec moi quelques instants.”

Yann de Monterno, Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, accompagnés de Noé Dollé. ©Pascal Gely / Hans Lucas

Dans leur refuge de verre, ils sont seuls face à leur chagrin, leur douleur et leur douce névrose. Mais, dans cette même rue, tous trois vont finir par se croiser et se consoler, un peu.

Des gouttes de lumière

À l’issue de la représentation, on se dit que le Poche a été bien inspiré de programmer cet objet scénique délicat. Les trois comédiens sont excellents, d’une infinie justesse, et embarquent le public dans l’intime cabossé de leur personnage.

La scénographie de "Allosaurus [même rue, même cabine]" a été imaginée par Marie Hervé. ©Pascal Gely / Hans Lucas

La mise en scène, pensée par Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, ne limite pas l’audience au rôle de spectateur puisque les personnages s’assoient parmi le public et interagissent avec lui. À nos yeux, toutefois, la participation de spectateurs (sur base volontaire) à certaines scènes nous paraît quelque peu superflue. Un mot, pour terminer, sur la scénographie de Marie Hervé. Magnifique, avec ses gouttes de lumière dispersées ci et là sur le plateau telles de petites lueurs d’espoir.

→ Bruxelles, Le Poche, jusqu’au 21 octobre. Infos et rés. au 02.649.17.27 ou sur www.poche.be

→ La compagnie F.O.U.I.C sera également en spectacle le 16 octobre à 20h30 au Centre culturel d’Uccle avec “Téléphone-moi”. Infos et rés. au 02.374.64.84 ou sur www.ccu.be