Dix enfants enfermés dans un bunker pour sauver l’Humanité et prendre “La Décision”

Attendu avec curiosité, et inscrit dans la suite logique de La Bombe humaine et des préoccupations de l’artiste quant à la destruction de notre planète, La Décision – sous-titré Les enfants du monde à venir – part d’une idée: pour sauver l’humanité, des parents ont enfermé leurs enfants dans des stations refuges semblables à des bunkers. Ils y sont élevés par un humanoïde et transforment parfois leur espace de vie en terrain de jeux.

Quatre saisons de l’année 2081

Nous sommes en 2081, un parti pris pour la science-fiction moins anxiogène. Les humains ont asséché la planète. Les migrations ont provoqué de nombreux conflits. Les serveurs explosent et n’ont plus d’espace dans leur mémoire. L’Humanité a dû se séparer d’œuvres importantes…

Pour créer La Décision, Vincent Hennebicq et Marine Horbaczewski ont privilégié l’écriture de plateau au cours d’ateliers qu’ils ont animés tout au long de l’année dernière avec les enfants, une belle manière de donner la parole aux principaux intéressés, ceux qui devront habiter le monde de demain.

Déclinée en Quatre Saisons, celles de Vivaldi, dont les extraits ont été judicieusement choisis et sobrement interprétés pour s’éloigner des reprises massacrées par les standards téléphoniques, la vie des dix enfants, abandonnés ou préservés, semble suivre son cours normal…

Un quotidien bien rythmé ponctué par des interventions sur grand écran où les enfants expriment en noir et blanc leur vision du futur.

Tout habillés de blanc, avec pour seule note de couleurs des chaussettes rouges, ils s’émerveillent d’abord de l’arrivée d’un bébé qui pleure et qui est trop petit pour rester avec eux. Puis, ils écoutent les blagues et directives de l’humanoïde, le grand chef d’orchestre de leur nouvelle existence, qui s’avérera plus fragile qu’on le croit. Un quotidien bien rythmé ponctué par des interventions sur grand écran où les enfants expriment en noir et blanc leur vision du futur.

Ils imaginent tour à tour, avec leurs cheveux blonds, leurs grandes lunettes, leurs boucles brunes ou leur moue boudeuse, du haut de leurs neuf, dix ou douze ans, une planète sans tristesse, un monde où l’on pourrait claquer des doigts pour être heureux, où l’on dessinerait ses désirs au stylo magique, une planète avec une machine à empathie…

Il n’est pas exclu non plus que des méduses et des cœlacanthes envahissent les océans, que les forêts se peuplent de salamandres ou de grenouilles, que l’espoir soit au bout du chemin.

Le pouvoir de la musique

Évoluant dans un univers épuré, presque clinique, avec un espace dédié à la musique, un autre à la danse, un troisième au coucher sur deux grands lits superposés, les enfants endossent leur rôle avec naturel et séduisent surtout lorsqu’ils jouent de leurs instruments – violon, violoncelle, clarinette ou trompette –, tous étant élèves dans une académie de musique.

D’autres instants, en revanche, sont moins convaincants, en raison principalement d’un manque d’émotion et de tension dramatique.









