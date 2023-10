"Reclaim", une ode lyrique, puissante et charnelle au cirque: envoûtant et très acrobatique

C’est peu d’écrire que la série de représentations de sa nouvelle création, Reclaim, remporte un franc succès à Up – Circus & Performing Arts, ancien Espace Catastrophe, qui ouvre ainsi sa troisième saison de bien belle manière et prouve combien le pari de dédier près de 7000 mètres carrés à la création circassienne dans ce quartier bruxellois réputé difficile valait la peine d’être relevé. Suivront, d’ici décembre, quatre autres spectacles et au printemps, l’incontournable Up Festival.

À lire aussi

Rituels oubliés

D’ici là, il vous reste le week-end pour découvrir Reclaim et vous laisser emporter par les chants de la remarquable soprano Blandine Coulon accompagnée au violoncelle par Claire Goldfarb et Eugénie Defraigne, qu’on ne présente plus. Trois musiciennes et acrobates à leurs heures qui ajoutent une dimension lyrique, spirituelle et envoûtante au spectacle charnel tournant autour des rituels oubliés d’Asie mineure et inspiré des mouvements écoféministes américains.

Un bel écho et une face B, voire une revanche, au précédent Strach, a fear song, perle intimiste suspendue pour cause de pandémie, et sacré meilleur spectacle de cirque aux Prix Maeterlinck de la Critique. Reclaim, comme on réclame un dû pour récupérer le “non essentiel” perdu.

Puissance et grâce à couper le souffle

Après la présentation d’un enfant au monde, la marionnette fétiche de Patrick Masset, qui avait fait le succès de L’Enfant qui (2008), une horde d’acrobates danse sur la piste, comme un haka avant un match de rugby. Point de ballon ovale ici mais la sacralisation de notre animalité avec la transformation des circassiens en meute de loups, ou autres, flirtant dangereusement avec le public, sans jamais le mordre. Retour ensuite pour les voltigeurs, la voltigeuse et les porteurs vers des atours plus humains au langage rare mais polyglotte.

Un spectacle tout en puissance et poésie, où la musique côtoie l'acrobatie.

Spectacle immersif privilégiant la proximité, Reclaim multiplie les prouesses, dos à dos et acroportés au cœur de la piste, avec une puissance, et parfois même une grâce, à couper le souffle.

Malgré quelques confusions narratives, entre autres avec la marionnette, la prise de risque s’impose, privilégiant l’incarnation et le bonheur des spectatrices et spectateurs, touchés par le cœur et le corps plus encore que par l’esprit.









⇒ Bruxelles, Up – Circus & Performing Arts (50 rue Osseghem, Molenbeek), jusqu'au 8 octobre. Durée: 60 min. Dès 14 ans. Infos & rés.: 02.538.12.02 – www.upupup.be