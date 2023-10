Inégalités hommes-femmes : Lune meurt place Poelaert après 44 jours de grève de la faim

Le premier cri à entendre était celui d’Anna, dont l’histoire – une rencontre d’un soir dans un bar qui dérape – renferme toute la complexité de la question du consentement. Aujourd’hui, c’est Lune (Prix SACD de la dramaturgie francophone 2023) qui crie sa révolte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Toujours la plume à la main, Pamela Ghislain s’est, cette fois, aussi prêtée à la mise en scène, aux côtés de Sandrine Desmet. Ce deuxième volet est à découvrir au Rideau dès ce 10 octobre. Enfin, Simone, en cours d’écriture, s’intéressera aux tabous de la parentalité.

”À la base, j’avais envie de dénoncer les vagues et contre-vagues qui existent dans les luttes aujourd’hui, explique Pamela Ghislain. Je dézoome un peu, mais prenons George Floyd. Sa mort a suscité une vague de conscientisation autour du racisme, mais, après un an, après que tout le monde a fait son petit buzz sur Internet, que reste-t-il de cette lutte ?” Dans la même lignée, “il y a eu #MeToo, mais, aujourd’hui, il y a une énorme contre-vague, avec la hausse des violences envers les femmes pendant le coronavirus, la montée du masculinisme, etc.”

guillement "Mon idée a été de créer un personnage qui confronte la société, l'État, la Justice à l'inaction qui s'opère en Belgique sur l'inégalité hommes-femmes."

À la lumière de ces constats, Pamela Ghislain s’est interrogée : “En tant qu’individu, peut-on vraiment faire bouger les lignes par rapport à ces luttes ? ; faut-il nécessairement une tragédie dans la société pour avancer sur ces luttes ? ; et est-ce toujours un pas en avant puis trois pas en arrière ?”

Autant de questions qui traversent de nombreux combats, dont le féminisme. “Mon idée a donc été de créer un personnage qui confronte la société, l’État, la Justice à l’inaction qui s’opère en Belgique sur l’inégalité hommes-femmes.”

L’histoire ? Lune Bogaert (interprétée par Astrid Akay) dépose plainte contre l’État belge pour inaction envers l’égalité hommes-femmes. Le jour-même, elle commence un sit-in, place Poelaert, devant le tribunal, en signe de protestation, avant d’entamer une grève de la faim. Son acte, politique, va bouleverser l’intimité de deux autres personnages : Darya Mara (Janie Follet), la secrétaire du Tribunal de Première instance qui a enregistré sa plainte, et Gabriel de Greymon (Soufian El Boubsi, nommé aux Prix Maeterlinck de la critique 2023), son avocat.

”Et vous, que faites-vous ?”

”Les décisions politiques, la justice sont liés à l’intime des personnages sur le plateau, relève l’autrice. Le but est de montrer la dimension tentaculaire des inégalités hommes-femmes”.

”Au début, pour Darya et Gabriel, cet acte de Lune est une blague, complète Sandrine Desmet. Mais il y a tout un trajet pendant le spectacle. La charge mentale que vit Darya, mariée et mère de deux enfants, va se retrouver à complètement exploser, à force de côtoyer Lune”. Quant à son avocat, “il est conscient de ses privilèges et est porté par l’intérêt médiatique que suscite Lune. Mais, lorsque Lune meurt, il va se prendre une vraie claque, car il va finir par s’interroger sur son rapport au patriarcat et sa place en tant qu’homme dans la société”. Et d’ajouter : “Le but du spectacle est aussi de renvoyer la question suivante au public : Et vous ? Que faites-vous pour lutter contre ces inégalités ? Comment vous placez-vous dans ces combats ?”

Un personnage utopique, un acte radical

Son combat, Lune l’investit jusqu’au bout, au prix de sa vie, puisqu’elle meurt après 44 jours. Un choix délibéré de Pamela Ghislain. “J’avais besoin de créer un personnage utopique qui pose un acte fort et radical, mais dans un environnement réaliste.” De même, “je voulais montrer à quel point cette militante et activiste se heurte au politique, qui est lent et ne s’intéresse à elle qu’en vertu de l’intérêt médiatique qu’elle suscite”.

”Tout ce qui est acquis en 2023 ne l’est pas pour toujours, insiste-t-elle encore. Il faut donc continuer d’être présentes, de lutter, de visibiliser, de questionner, de créer des récits… On ne peut pas se reposer sur ces combats, sinon ils foutent le camp”.

→ Bruxelles, Le Rideau, à partir de 16 ans, du 10 au 21 octobre. Infos et rés. au 02.737.16.01 ou sur www.le rideau.brussels