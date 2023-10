Avec “Takemehome” et “Planet [wanderer]”, l’ouverture au grand angle de la Biennale de Charleroi danse

À lire aussi

Habitué des collaborations fructueuses et spectaculaires – avec Sidi Larbi Cherkaoui dès ses débuts, et bien d’autres figures non seulement de la danse (Ballets C. de la B., Sasha Waltz…) mais de la mode (de Hussein Chalayan à Jean-Paul Lespagnard), du théâtre (Arthur Nauzyciel), du cinéma (Paul Thomas Anderson), de la performance (Marina Abramović), de la musique (Ryuichi Sakamoto), du showbiz (Madonna), le tout ayant mené son travail sur les plus grandes scènes –, Damien Jalet s’est ici associé au plasticien Kohei Nawa.

Obscurité scintillante

Le résultat, Planet [wanderer], créé à Chaillot en 2021, confère au plateau des Écuries une densité inédite. L’obscurité scintillante où se meut une silhouette indéterminée va bientôt révéler huit corps pris jusqu’aux genoux dans une matière qui leur permet de défier la gravité. Leurs oscillations en font des roseaux ou des algues, au gré d’unissons fugaces mais surtout d’une onde impétueuse qui traverse le groupe.

S’extrayant de ce sol qui les englue, les huit interprètes – d’une puissance fracassante – font corps avec la masse immense et anthracite de ce sable pailleté. Six tonnes, au demeurant, d’un matériau prévu pour être recyclé, après usage scénique, dans la confection de macadam routier. En attendant, la scène ainsi couverte, compacte et mouvante, évoque tant le Pays noir que nos paysages intérieurs.

La matière savamment composée de cette pluie se liquéfie ou durcit selon le mouvement qu'on y produit. ©Rahi Rezvani

Des profondeurs jaillit un magma laiteux, mystérieux, d’une douceur aussi fascinante que menaçante et qui bientôt se met à tomber en pluie. Les corps s’en couvrent, la terre s’en imbibe. Mais rien, jamais, n’arrête le mouvement de cette communauté opiniâtre et gracieuse, traversée par le paysage autant qu’elle le traverse.

Puissance sonique et chorégraphique

Certes marquée par cet opus magistral, l’ouverture de la Biennale pouvait compter en outre sur la puissance sonique et chorégraphique de Takemehome, création de Dimitri Chamblas en collaboration avec Kim Gordon. La musicienne américaine (cofondatrice de Sonic Youth, membre d’autres formations, également peintre et autrice) et le chorégraphe français ont composé un opus vrombissant, propulsant un groupe d’humaines et d’humains, en marge du monde, dans un vortex de résistance solidaire.

Des corps, d’abord, jonchent le plateau, surplombé d’une sorte de zeppelin-nuage, tandis que l’air vibre d’un son sourd, entêtant. Des silhouettes errantes surgissent peu à peu, évoluant lentes ou rapides parmi les gisants. Un groupe se forme, arpente la scène de sa cohésion disparate, avant que les membres du public regagnent leur place.

La communauté disparate de "Takemehome", création de Dimitri Chamblas et Kim Gordon. ©Josh Rose

Une sorte de géométrie de l’anarchie semble gouverner Takemehome, empreint de lenteur, comme une gravité brute. S’y dessinent des appuis, des proximités, de très beaux duos basés sur la confiance – au milieu de beaucoup de solitudes.

Malgré un son omniprésent, la guitare paraît d’abord ne tenir qu’un rôle accessoire, presque agaçant. Cinq instruments et cinq amplis, finalement connectés, vont ériger un mur du son opaque, tandis que le nuage-zeppelin se sature de rouge, avant son démantèlement.

Les neuf interprètes, dans un amoncellement de membres, absorbent les riffs jusqu’à ce que la lumière arrive, laissant enfin percevoir pleinement la composition spatiale et chorégraphique, organique et austère.

⇒ Biennale de Charleroi danse, à Charleroi (Écuries, Rockerill) et Bruxelles (Raffinerie), jusqu’au 21 octobre. Infos, programme complet, rés.: 071.20.56.40 – www.charleroi-danse.be

⇒ Takemehome, aux Halles de Schaerbeek les 11 et 12 octobre – 02.218.21.07 – www.halles.be