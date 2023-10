Et si on lâchait son smartphone pour rencontrer les gens en vrai ?

Ah ! L’arrêt de tram, le quai de la gare, l’abribus… Que de lieux publics où l’on se retrouve malgré soi à devoir attendre aux côtés d’autres personnes l’arrivée de son moyen de locomotion. Nez plongé dans son portable ou regard fuyant, il faut le reconnaître, on tente au maximum, parfois même inconsciemment, d’éviter l’autre. Ce qui n’empêche pas de se prendre, de temps en temps, à imaginer, voire fantasmer, la vie de ces autres. Costume trois-pièces et attaché-case ? Ce doit être un homme fort occupé qui voyage entre Paris et New York. Fruits frais et botte de carottes dans un panier en osier ? Elle est probablement écolo et vit à la campagne. Etc.