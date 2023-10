"Lune": Quand l’État belge est attaqué pour discrimination envers les femmes

Plus déterminée que jamais, Lune va déposer plainte au Tribunal de première instance, place Poelaert. La secrétaire Darya Mara (Janie Follet) qui la reçoit ne peut cacher son étonnement non plus. Mais Lune tient bon. Elle va même, dans la foulée, se lancer dans un sit-in sur les marches du palais de justice, avant d’entamer une grève de la faim.

Qu’est-ce qui motive Lune ?

Après Anna, qui s’intéressait avec acuité à la question complexe du consentement, Pamela Ghislain et Sandrine Desmet (compagnie Kaori) poursuivent leur “trilogie du cri” – trois cris poussés par trois femmes – en donnant à entendre, cette fois, la voix de Lune, sur les inégalités de genre. Le 3e volet, Simone, est en cours d’écriture.

Lune veut que l’État belge se mobilise et agisse concrètement pour vaincre les inégalités entre les hommes et les femmes, mais Pamela Ghislain, à l’écriture, a fait le choix de ne pas s’étendre sur lesdites inégalités. Nul ne saura, ni le public ni les autres personnages, ce qui motive précisément Lune à s’engager dans cette grève de la faim. En revanche, on sait qu’elle ne lâchera “jamais”. Mais à quel prix ?

Ni manichéisme ni jugement

Le sujet n’est, en effet, ici pas tant les discriminations en elles-mêmes que la lutte, le combat – et les obstacles à surmonter – qui est mené et est moteur de mobilisation, d’action en vue d’un possible changement. En entamant une grève de la faim, en osant aller à contre-courant, Lune suscite l’intérêt médiatique et du grand public. Qui ne l’épargne pas. Insultes et agression, le combat de Lune dérange, bouscule jusque dans les sphères politiques.

Alors que la détermination de Lune commence à faire des vagues un peu partout à l’extérieur, son combat va aussi influer sur ses soutiens les plus proches : Darya et Gabriel. Ou comment un combat intime devient sociétal et politique.

Pour déposer ce texte au Rideau, Pamela Ghislain et Sandrine Desmet ont opté pour une mise en scène sobre mais efficace tandis que la scénographie d’Anne Guilleray apporte une touche de sophistication, avec un mur-écran taillé en biseau.

Comme dans Anna, il n’y a, dans Lune, ni manichéisme ni jugement. Chaque personnage, magnifiquement bien joué, se démène comme il peut, pris dans l’étau de son quotidien. Lune a taillé une brèche. Encore faut-il que son combat, comme beaucoup d’autres, ne demeure pas vain.

→ Bruxelles, Le Rideau, jusqu’au 21 octobre. Infos et rés. au 02.737.16.01 ou sur www.le rideau.brussels