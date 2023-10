“Héritage”: hommage théâtral à une mère courage, héroïne silencieuse, flamboyante et bien vivante

De part et d’autre d’une longue table, l’alerte septuagénaire et son fils se font face. Tout commence non par l’enfance mais par un coin de voile levé sur la genèse du spectacle. Cédric a fait lire à Jo son projet; elle lui laisse un message vocal où se décèle un mélange de fierté et de circonspection, une tendre curiosité. L’aventure d’Héritage peut commencer. Avec la complicité de Pauline Sikirdji, chanteuse et pianiste dont les interventions viendront ajouter au duo d’autres tonalités, rôles, voix, et d’Eulalie Roux, assistante et collaboratrice bien présente en périphérie du plateau.

Guinguette et boule à facettes

Convoqués, les souvenirs de Jo s’égrènent: passant la grille de la maison, la petite fille et sa sœur découvrent une guinguette, sa piste de danse, sa boule à facettes, et dansent. Il y a le commerce de lingerie et les voisins qui, souvent, les accueillent. Des photos se mêlent aux mots.

Ceux de Jo et ceux de son fils. “J’ai voulu te rendre hommage avant que tu ne sois plus là”, avait glissé le comédien et metteur en scène. Et tandis qu’elle – coiffeuse à la retraite devenue actrice à son tour, à plus de 75 ans – raconte son adolescence (se retrouvant à la Une de Vers l’Avenir au premier rang du concert de Johnny, décidant de quitter l’école pour un apprentissage en coiffure…), Cédric Eeckhout se transforme. Corsage, tailleur, sandales, perruque, maquillage. Sa mère joue. Il va jouer sa mère.

Cédric Eeckhout dans la robe de soirée rouge de sa mère, tandis que la scène est jonchée d'objets divers venus du passé. ©Bea Borgers

D’autres mues, d’autres tenues, une foule d’objets aussi (quelque part entre La Complainte du progrès de Boris Vian et Ma sorcière bien aimée) accompagneront le récit de cette vie. Mariée et mère très jeune, une maison tout confort, un salon de coiffure, des amitiés et des fêtes. “J’avais 33 ans. Ce que j’avais rêvé, je l’avais réalisé.”

Jusqu’à la crise, la rupture, le divorce, les amis qui s’éloignent. Une vie à réinventer. À partir de cette fissure, les souvenirs de Jo s’étiolent. Cédric prend le relais. Le petit garçon d’alors, benjamin des quatre fils, revoit la “maison de plastique” en location, ce quartier peuplé de familles sans père, le fait de grandir aux côtés de cette mère entre “amour et autorité, douceur et dureté, permission et interdit”.

guillement Les vies de rien sont aussi là pour faire avancer l’histoire

Plus qu’un simple hommage, la création de Cédric Eeckhout se révèle comme un objet composite où s’imbriquent les souvenirs, le jeu, les diktats et les réponses qu’on y apporte quand on est une mère de famille nombreuse divorcée, humble et fantasque, farouchement libre. Cet Héritage traverse les époques, mais aussi le miroir de la scène, pour questionner, dans une écriture juste et généreuse, les “héroïnes silencieuses”, les combattantes du quotidien, qui font avancer le monde, un pas après l’autre.

⇒ Liège, Théâtre (salle de l’Œil vert), jusqu’au 21 octobre. En parallèle se joue Bellissima (salle de la Grande Main). À voir aussi, jusqu’au 21 octobre, l’exposition Just my luck de Katherine Longly et Cécile Hupin. Infos, rés.: 04.342.00.00 – www.theatredeliege.be

⇒ Héritage sera aussi à Bruxelles, aux Tanneurs (en collaboration avec le Varia), du 6 au 15 décembre – www.lestanneurs.be