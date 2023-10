La Comédie de Bruxelles a 20 ans : “J’ai été au bout de mes rêves”

Les débuts sont chaotiques. “Je suis passé par tous les pires démons que pourrait craindre un producteur (changement de salle, etc.), mais, malgré tout, je suis parvenu à équilibrer mon budget.” Cette petite expérience acquise, “je me suis mis, de fil en aiguille, à produire d’autres spectacles”. “Donc, cela s’est fait malgré moi. Mais je n’ai jamais imaginé perdurer aussi longtemps.” Sa société de production prendra d’abord le nom d’Argan 42, en référence au personnage d’Argan, le malade imaginaire de Molière, avant de devenir, en 2010, La Comédie de Bruxelles, “car je commençais à monter des comédies”. “Quand on est un théâtre privé, qu’on n’a pas de salle et qu’on travaille à fonds privés et privé de fonds (La Comédie de Bruxelles n’est subsidiée par aucun pouvoir public, NdlR), expose Daniel Hanssens, monter des comédies, dans le sens noble du terme, me permettait de payer les comédiens et de tenir d’une année à l’autre”.

Tout sauf un long fleuve tranquille

Lorsqu’il regarde dans le rétroviseur, Daniel Hanssens a immédiatement un adjectif, peu commun, qui lui vient à l’esprit pour qualifier ses vingt années à diriger La Comédie de Bruxelles : “schizophréniques”. Il s’explique. “Au début, je ne faisais pas la différence entre producteur, acteur et metteur en scène. Un jour, Pascal Racan m’a pris dans sa loge et m’a dit : 'Maintenant, tu arrêtes ! Le producteur, tu le laisses dehors parce qu’on le voit sur le plateau', lorsque je paniquais, lorsque ça ne réservait pas, etc. Donc, comme disait Woody Allen : 'Avant, j’étais schizophrène. Maintenant, nous allons beaucoup mieux'. Et c’est vraiment ça. Désormais, j’ai décidé de faire la part des choses. Je fais le maximum dans tout, avec la plus grande sincérité. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas.”

guillement Quand je suis arrivé au Conservatoire, j’étais persuadé que je ne réussirais jamais dans ce métier."

Si Daniel Hanssens relativise aujourd’hui, c’est parce que produire, en vingt ans, quelque 60 spectacles (soit 1400 représentations, avec la collaboration de 350 comédiens) aura tout été sauf un long fleuve tranquille. “Il y a des années où j’ai eu de gros problèmes parce que j’ai même dû vendre ma maison, raconte-t-il sans fard. J’aurais pu arrêter comme on me l’avait conseillé, mais j’ai refusé parce que j’avais des dettes envers des personnes qui m’avaient fait confiance pendant des années. Faire faillite, ne plus rien devoir à personne et recommencer autre chose, ce n’est pas dans mon éducation. Mon père m’a toujours dit : 'Tu prends tes responsabilités dans la vie' et c’est ce que j’ai fait”. “Mais, admet-il, ça m’a coûté beaucoup, tant au niveau financier que de ma santé. Donc, La Comédie de Bruxelles a, à certains moments, été magique, et, à d’autres, un véritable enfer”.

Daniel Hanssens dans "Le noir te va si bien", une comédie de Jean Marsan d'après Saül O'Hara. © Gregory Navarra

Malgré les hauts et les bas, “je fais partie des chanceux qui ont pu aller au bout de leurs rêves”, se félicite Daniel Hanssens. “Issu d’une famille de médecins, avocats, juges et autres, moi qui voulais faire du théâtre, on me regardait un peu comme un ovni, se souvient-il. Depuis mes six, sept ans, je savais que je voulais devenir acteur. Pourtant, quand je suis arrivé au Conservatoire, j’étais persuadé que je ne réussirais jamais dans ce métier. Des gens ont d’ailleurs essayé de me dissuader. Mais je me suis battu, en me disant 'On verra bien'”.

”Appelez-moi Knorr”

Les Palmes de Mr Schutz, Le noir te va si bien, L’Emmerdeur, Le dîner de cons, Hier est un autre jour, Un amour qui ne finit pas, Ramsès II, etc. La comédie de Bruxelles défend depuis vingt ans “un répertoire populaire de qualité”. “Au niveau théâtral, la comédie est l’art le plus difficile”, assure Daniel Hanssens. Alors qu’il est en pleine répétition de l’inégalable Dîner de cons, “nous sommes en train de travailler sur la tragédie de ce qui se passe dans cette pièce, c’est-à-dire que chacun des personnages vit un drame : Pignon est invité à un dîner où on se moque de lui, son hôte s’est fait un tour de reins et sa femme le quitte, etc.”. “Il faut donc d’abord travailler le drame pour, après, en rire. Alors, oui, on peut faire rire en baissant son pantalon, mais, moi, ça ne m’intéresse pas.”

Faire rire s’apparente à une mécanique extrêmement précise. “Il faut toujours trouver la quintessence, l’honnêteté de ce qui se dit, estime Daniel Hanssens. Et, après, le spectateur devient un nouvel acteur, c’est-à-dire que, quand il rit, c’est une parole. Sur scène, on doit attendre que le public rie et recommencer avant que le rire ne meure complètement, sinon le rythme de la pièce est foutu. Le rythme, c’est un train : tous les acteurs doivent monter à bord, avec leur énergie, ainsi que les spectateurs. En tant qu’acteur, on doit parfois ralentir le train pour que le public puisse embarquer, avant de recommencer à accélérer. Ça, c’est vraiment le jeu d’acteur et c’est plaisant”.

Le public, lui, ne tergiverse pas. Qu’il accroche ou pas, il le fait savoir. “Dans un spectacle comique, la difficulté, c’est que la sentence du public tombe dès la première réplique, témoigne Daniel Hanssens. Si les gens ne rient pas, c’est un train pour la Sibérie. Ça veut dire qu’ils n’aiment pas. C’est l’horreur !” Le directeur et comédien sait bien de quoi il parle. “J’ai un spectacle qui a été une catastrophe. Je disais à tout le monde de m’appeler Knorr, car je prenais un bouillon tous les soirs. Les spectateurs détestaient. En tant que producteur privé, ça a été très dur”, se remémore-t-il douloureusement.

”Au bout de 20 ans, j’espère être reconnu et aidé”

La Comédie de Bruxelles étant tributaire exclusivement des recettes de billetterie, Daniel Hanssens ne peut se permettre des salles à moitié vides. “Je dois programmer des spectacles qui fonctionnent, car tout le monde doit être payé. Cela fait vingt ans que je travaille en tant que privé. J’espère, aujourd’hui, avoir fait suffisamment mes preuves pour être reconnu et aidé (via un contrat-programme, NdlR).”

Épaulé par deux employés à mi-temps, le directeur s’occupe de “beaucoup beaucoup de choses (paiements, contrats, tournées, etc.)” et “à un moment donné, je n’ai plus envie de faire tout ça, car c’est trop”. À 60 ans, “je suis à une charnière”. “Ça va être un choix de vie. Si je dois arrêter La Comédie de Bruxelles, j’arrêterai. J’ai le désir de monter encore plein de pièces. Et si ça ne peut pas être dans mon théâtre, ce sera autre part.”

LA SAISON DES 20 ANS

– Pour ouvrir sa saison, La Comédie de Bruxelles accueillera le 20 octobre à 20h, au Centre culturel d’Auderghem, Notre Soleil de Fran Kourouma, mis en scène par Sandra Raco. Ce récit, c’est la terrible histoire de Fran Kourouma, jeune Guinéen de 24 ans qui a quitté sa terre natale en 2016 pour rejoindre l'” Eldorado” européen.

– Immense succès, Le dîner de cons de Francis Weber a été créé à l’Adac en 1998 et recréé pour la première fois avec La Comédie de Bruxelles en 2005. Depuis, “c’est la 4e ou 5e fois que je joue le rôle de François Pignon”, se réjouit Daniel Hanssens. Incontournable, ce best-seller de La Comédie de Bruxelles, avec, entre autres, Pierre Pigeolet dans le rôle de Pierre Brochant, sera repris du 28 novembre au 3 décembre au CC d’Auderghem puis du 19 au 31 décembre au CC d’Uccle.

– En 2015, Othmane Moumen, Michel Carcan et Xavier Elsen créent un spectacle burlesque, sans paroles, un ovni théâtral, Doffice. Dans un bureau, deux personnages (Othmane Moumen et Michel Carcan), victimes de la monotonie de leur travail, se laissent emporter par le pouvoir de leur imagination. À voir ou revoir le 30 janvier à 20h au CC d’Auderghem.

– La Comédie de Bruxelles terminera la saison avec un autre best-seller : Ladies Night de Anthony Mc Carten, Stephen Sinclair et Jacques Collard, mis en scène par Daniel Hanssens. Créé en 2009, le spectacle, qui raconte comment six chômeurs se lancent dans un show digne des Chippendales pour sortir du marasme, est remonté, pour les 20 ans de La Comédie de Bruxelles, avec la même équipe de feu : Philippe Résimont, Éric De Staercke, Michel Hinderyckx, Pierre Pigeolet, Frédérik Haugness, Georges Lini, Bruce Ellison et Rosalia Cuevas. Ce sera du 12 au 17 mars au CC d’Auderghem et du 26 au 31 mars au CC d’Uccle.

→ Infos et rés. sur https://comediedebruxelles.be