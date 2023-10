Pour le poète Aurélien Dony, “perdre des mots, c’est nous amputer d’un lien avec le monde qui nous entoure”

À lire aussi

Originaire du Namurois, le poète, pédagogue, auteur, comédien et metteur en scène Aurélien Dony a grandi à Anseremme, au confluent de la Meuse et de la Lesse, “des paysages champêtres et charmants à tout point de vue”, décrit-il, le regard nostalgique. Peu après la création de leur premier spectacle, A-vide, au Boson, en 2022, Aurélien Dony se rend en train avec son complice, le danseur et comédien Charly Simon, dans le Hainaut, la région de ce dernier. “Je ne connais pas très bien le Hainaut et, lors de ce voyage en train, je me suis rendu compte à quel point ces paysages post-industriels étaient différents de ceux de la province de Namur, se souvient Aurélien Dony. Avec Charly, nous avons alors réfléchi à la façon dont les paysages peuvent nous marquer, façonner notre rapport au monde ou encore notre manière de dialoguer avec les autres”. Il poursuit : “Après A-vide, performance poétique et métaphysique, lorsque nous avons commencé à réfléchir à notre matériau de création pour notre prochain spectacle, on s’est dit qu’on inviterait bien le réel”.

Une cinquantaine de témoignages

Pour convier le réel, la compagnie a sillonné les dix provinces wallonnes et est partie à la rencontre d’une cinquantaine de citoyens, de tout âge (de 6 à 97 ans) et de tout profil, afin d’aborder avec eux la question des paysages : comment habitons-nous nos paysages et, surtout, de quelle manière nous habitent-ils ? Au total ont été recueillies pas moins de cinquante heures d’interview. “L’idée était de faire poésie de cette matière, en insérant ponctuellement dans le spectacle la voix de ces personnes qu’on a croisées, relève Nathalie De Muijlder, collaboratrice à la mise en scène. La forme n’est donc pas du tout documentaire”. En revanche, leur travail de recherche a été nourri, en amont, par de nombreuses lectures philosophiques et scientifiques (Vinciane Despret, Baptiste Morizot…).

Souvenirs d’enfance, parfum des lilas, clapotis de la pluie sur la peau…, l’Absolu Théâtre a cherché, au cours de ses entretiens, a convoqué le ressenti chez les personnes interviewées. “L’expérience du paysage est polysensorielle, reprend Aurélien Dony. C’est un éveil de tous les sens dans un espace dit naturel. Donc, lors de nos rencontres, on a interrogé les personnes sur les sens qu’elles réquisitionnent quand elles sont dans les paysages”.

Quatre Mulots et une paire de jumelles

Ce matériau en main, Aurélien Dony imagine alors une fable. Dans un monde post-apocalyptique qui pourrait être le nôtre, où tout a brûlé, quatre individus (interprétés par François Heuse, Benjamin Guisaro, Mehdy Khachachi et Lauryn Turquin), appelés les “Mulots”, sont missionnés au Poste pour enquêter sur ce qui resterait de vivant. “Pour ce faire, ils sont munis d’une paire de jumelles. Ils ont reçu pour consigne d’observer scrupuleusement les mouvements du dehors. La question de sortir du Poste ne se pose donc même pas, raconte l’auteur. Sauf que l’on se rend compte très rapidement qu’ils n’ont absolument aucun mot pour décoder le monde qui les entoure”.

Alors que l’Absolu Théâtre œuvre à la vulgarisation et l’essor du langage poétique, “dans L’œil du cerf, on comprend que sans mot, on ne sait pas appréhender de sensation, car, généralement, le mot réquisitionne le sens”. “Il y a donc aussi cette proximité entre le langage poétique et la sensation que l’on voulait retisser.” Le jeune poète insiste : “C’est par le mot que la nuance peut s’opérer. Sur la thématique du vivant, la poésie est sans doute un des liens les plus forts et les plus sensoriels avec le monde qui nous entoure. Perdre des mots, c’est toujours s’amputer d’un lien avec le monde et les gens qui nous entourent”.

Des “fulgurances poétiques”

Les Mulots vont, toutefois, finir par sortir du Poste et se métamorphoser au contact de cet environnement naturel. “Au plateau, Charly Simon représente, lui, la présence de la forêt, l’extérieur”, précise Nathalie De Muijlder. Fidèle à son travail pluridisciplinaire, la compagnie mêle, ici aussi, danse, musique (le violoncelle de Céline Chappuis et la guitare de Jérôme Paque), vidéo et sons. Ces incursions, initiées par Charly Simon, sont autant de “fulgurances poétiques” qui vont “bousculer les Mulots pour les éveiller à leur environnement”.

Les Mulots vont finir par quitter le Poste et être confrontés à l'environnement extérieur. ©laurent poma

”Aujourd’hui, estime Aurélien Dony, on a tous extrêmement conscience de l’état des choses, mais il y a une sorte de déni total : on le sait, mais on n’agit pas forcément autrement. Pour moi, il y a un problème de discours : il y a une limite au discours scientifique. C’est peut-être là que le rôle de la poésie, du théâtre, du spectacle vivant – je le dis avec beaucoup de modestie – peut retisser un autre type de discours : revenons d’abord au fait que nous sommes attachés sensoriellement à nos régions, nos paysages, qui habitent nos souvenirs, ce que nous sommes et nos imaginaires. C’est un bon point de départ”.

→ La Louvière, Central (Le Théâtre), les 20, 21 et 22 octobre. Infos et rés. au 064.43.15.00 ou sur www.cestcentral.be

→ Puis au Théâtre de la Vie à Bruxelles, du 13 au 18 février