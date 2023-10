“Matamatá” à la Balsamine: quand la danse se noie dans le sombre et le son

Le danseur (pour Mette Ingvartsen, Radouan Mriziga, Louise Vanneste…) et chorégraphe a imaginé pour Matamatá une immersion dans la profusion de l’Amazonie, dans le “labyrinthe d’illusions voluptueuses” qu’évoque le poème.

Les créatures de la nuit dans la petite salle de la Balsamine

Tout commence par du son et du sombre: la petite salle de la Balsa est plongée dans une nuit opaque, une densité peuplée de frémissements, sifflements, crépitements, écoulements. La nuit tropicale livre par l’ouïe ses dimensions infinies. La musique s’invite peu à peu dans ce concert de nature. Une faible lueur perce l’obscurité. On devine un corps, des corps peut-être, aux contours incertains.

L’atmosphère crée une sensation paradoxale d’enveloppement qui est aussi un vide – un espace-temps où peut se déployer la pensée.

guillement Nous partons de fabulations corporelles pour faire danser les pensées des spectateurs et spectatrices

La lumière qui monte dévoile le trio: Magdelaine Hodebourg, Robson Ledesma et Annabel Reid déploient une danse continue, fluide et courbe, inspirée de kempo, art martial de combat, et ponctuée de rictus. Jouant sur la profondeur – relative – du plateau, leurs déplacements évoquent une litanie du surgissement. Qui d’abord intrigue et surprend, pour ensuite lasser.

Écriture inégale du son, de la lumière, du mouvement

Si le son (Ricardo Vincenzo) et la lumière (Felipe Boquimpani) articulent une dramaturgie captivante – où les interprètes ne s’extraient de l’obscurité première que pour, finalement, s’effacer dans la lumière –, l’écriture chorégraphique, elle, s’étiole.

Mots, danses, paysages président à la conception du diptyque de Bruno Freire. Un mois à peine après Matamatá, le second volet La vie n’est pas utile (ou c’est comme ça) verra le jour les 15 et 16 novembre à la Raffinerie. Un solo, cette fois, porté par le chorégraphe lui-même.









⇒ Bruxelles, Balsamine, jusqu’au 21 octobre, à 20h – 02.735.64.68 – www.balsamine.be