Alors que le In a tiré le rideau le 23 juillet, le Off, lui, se poursuit pour quelques jours. À la barre des Doms, le "pôle sud de la création en Belgique francophone" depuis septembre 2015, Alain Cofino Gomez, par ailleurs auteur et dramaturge, pilotait cette année son quatrième festival, et revient avec nous sur cette édition 2019 riche d’enseignements.