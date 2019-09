Scènes "À combien d'injustices j'assiste sans intervenir?": sous les cendres des sondercommandos, trois récits glaçants Dossier réalisé par Laurence Bertels

Loin des fastes et de la grandiloquence, tout en épure, vérité, physicalité, rage et désespoir contenus, Simon Wauters, du Who is Who Collectif, apporte sa pierre à l’édifice de la mémoire pour raconter, avec pudeur et talent, sous le regard toujours aussi inventif et exigeant d’Agnès Limbos, la tragique complexité des sondercommandos, ces unités de travail dans les camps d’extermination, composés de prisonniers juifs, en majorité, contraints de participer au processus de la “solution finale”, de l’arrivée des déportés à l’enfouissement de leurs cendres.