Incompréhension, colère et tristesse. Voilà, à l’aune de la crise du Covid qui a durement frappé la culture, ce que ressentent Adeline Dieudonné, auteure et comédienne, et Georges Lini, directeur artistique de la Compagnie Belle de Nuit, metteur en scène et comédien. "La pandémie nous a amenés à une fragilité et une remise en question totale, estime Georges Lini, dont fait partie notre travail. Mais on ne peut pas appeler ça un ‘travail’: c’est une façon de vivre, une passion. Et donc remettre cela en question, c’est compliqué parce que c’est toute notre vie. La culture est le parent pauvre de la société. Et ce manque de reconnaissance par le politique et la société nous a davantage encore fragilisés."