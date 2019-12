Dans Un loup pour l’homme, Violette Pallaro explore ces histoires qu’on nous raconte et qu’on se raconte.

Depuis notre enfance, on baigne dans des histoires. Celles qu’on nous racontait le soir au coucher, avec des loups et des princesses, jusqu’aux histoires qu’on se raconte adulte pour trouver sa place dans la famille et le monde du travail.

Pour certains, cela vire à la mythomanie comme le montrait le cas de Misha Defonseca qui pour vaincre un traumatisme de son enfance s’était inventé une vie avec les loups dont elle fit un best-seller avant d’avouer qu’elle avait tout inventé. Elle avait cette fois « fait des histoires », comme on le dit aux enfants ou adultes récalcitrants.

Se raconter des histoires est inscrit en nous comme un moyen de répondre à la question de l’amour ou pour masquer celle de la honte. Que dois-je faire pour être aimé de mes parents, de ma famille, de mes chefs, de moi-même? Comme la vérité est inaccessible ou trop effrayante, il reste la fiction d’une vie rêvée.

Après avoir il y a de deux ans, dans Tabula rasa, fait exploser le vernis convivial de la famille, Violette Pallaro continue son exploration du lien social dans une société atomisée. Dans Tabula rasa, il était question de la place, tant symbolique que réelle, qu’on occupait autour de la table familiale. Elle faisait craquer le bonheur obligé de surface. Les vérités sortaient même si elles ne sont pas bonnes à dire.

Dans Un loup pour l’homme, elle reprend ce fil sur le même mode, mêlant la tragédie du quotidien à un humour grinçant.

Le bébé magnifique

La pièce très courte est une suite de séquences jouées par quatre acteurs (Gaël Soudron, Lara Persain, Olivier Bonnaud et Magali Pinglaut). Elle y moque de manière jouissive le monde de l’entreprise. On y a voit un coach à peine caricatural mener son équipe dans un jeu de rôles ridicule où on doit devenir lapin ou hérisson pour trouver sa voie. Dans une autre séquence, un chef d’entreprise prépare son grand discours à ses employés sous les yeux de sa mère. Il hésite sur le « narratif » à adopter pour enflammer ses troupes autour de ce qui ne sera peut-être qu’une fiction. Sa mère à ses côtés ne cesse de le couper pour souligner que son fils ne cherche en réalité qu’à être aimé, pathétiquement.

Le plus cruel est lorsque Violette Pallaro met le fer dans les fictions familiales. Un couple heureux croise l’ex-copine du mari et s'en suit, sans explications, une brusque montée des cris enfouis sur le thème du « tu m’as toujours raconté des salades ».

Un autre couple se promène poussant un landau. Il croise un couple d’amis et s’attend à ce que ceux-ci partagent leur joie d’être parents. Mais ils se refusent à se raconter cette histoire d’un bébé forcément magnifique. On laissera aux spectateurs la surprise d’un dénouement cruel.

Violette Pallaro ajoute à ces petits sketches, le rappel des grands mythomanes comme Misha Defonseca, Rosie Ruiz qui tricha au marathon de New York, ou le journaliste vedette allemand Relotius qui falsifia quinze de ses reportages « pour répondre aux attentes du journal».

La scénographie de Boris Dambly est ingénieuse avec une forêt, celle du loup qui rode, de l’enfance qui demeure, du rêve qu’on caresse. Sur la scène, cette forêt s’étoffe peu à peu, avec de nouveaux troncs qui s’érigent, montrant bien que c’est un décor. Mais peut-être des histoires jouées dans un décor sont-elles la seule vérité dont on puisse se satisfaire dans une vie ?

Un spectacle qui mine de rien, sans prétention, devient une psychanalyse de nos névroses communes.