Suite aux faits de harcèlement et d’abus de pouvoir dans le secteur culturel révélés fin 2017, Pouvoirs & Dérives s’est mis en place comme espace de réflexion collective et constructive.

Abordant la question des abus de pouvoir par le biais de la gouvernance et du management, les premières rencontres, en juin 2018, ont abouti à une série de recommandations de bonnes pratiques à l’intention des institutions de la FWB.

Au printemps 2019, P&D II analysait les relations de pouvoir et les situations d’abus dans l’enseignement supérieur artistique.

Le genre: angle élargi

Déplacé de juin à octobre 2020, le troisième cycle de rencontres se focalise sur la question de la parité et de la représentativité dans les arts de la scène. Cet angle résulte de constats et combats divers, à commencer par celui de l’inégalité flagrante entre créateurs et créatrices dans les programmations théâtrales. Constat d’inégalité qui s’étend aux postes de direction, instances d’avis, moyens alloués à la création…

"Compter, c’est identifier les représentations", indique très justement la journaliste Lauren Bastide dans son ouvrage Présentes (Allary Éd.). Parce que les chiffres permettent d’asseoir l’action, une large étude a été menée – à l’initiative d’Écarlate la Cie et de la Deuxième Scène Acte 3 – sur la présence des femmes dans les arts de la scène.

Données objectives et inédites

Les résultats, inédits, seront présentés le 5 octobre à la Bellone, donnant un état des lieux chiffré des inégalités de droits et de pratiques entre femmes et hommes, toutes fonctions confondues (artistiques, techniques, administratives), dans les domaines du cirque, de la danse et du théâtre en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Données objectives et expériences diverses servent de socle à ces trois jours où seront questionnés "les moyens à mettre en œuvre pour imposer une égalité de genre, race, classe dans les arts de la scène", ainsi que l’exprimaient récemment les organisatrices Jessica Gazon, Isabelle Jans, Mylène Lauzon et Cora-Line Lefèvre dans une galvanisante "Invitation à penser un secteur culturel paritaire et diversifié".