Bruxelles, 4 juin 2018, bilan des conseils d’avis du secteur des arts de la scène. Et première manifestation publique du groupe F(s), sur les marches du grand escalier du Théâtre national Wallonie-Bruxelles. Le groupe est né un mois plus tôt et ses rangs grossissent rapidement, constitués de femmes actives à tous les échelons et dans toutes les disciplines du secteur culturel – de l’éclairagiste à la compositrice, de la scénographe à la régisseuse, de la directrice à la dramaturge.

Bruxelles, 20 mai 2021. Deux mois après avoir déposé son dossier à la succession de Fabrice Murgia au Théâtre national (comme naguère au Varia), F(s) reçoit du président du conseil d’administration Philippe Suinen une réponse lapidaire déclarant sa candidature "irrecevable" – et diffuse un communiqué déplorant à la fois cette éviction sans justification et le peu de parité dans le dernier carré en lice.

Entre ces jalons, trois ans où le groupe F(s) – fort à ce jour de quelque 300 membres actives et de plus de 2700 sympathisantes – s’est mobilisé sur divers terrains pour faire avancer la cause des femmes et reculer les disparités et discriminations toujours criantes dans le monde culturel.

[...]