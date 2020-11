Lorsque l’on parcourt le CV d’Aurélie Vauthrin-Ledent, un constat saute aux yeux : cette jeune femme est une véritable touche-à-tout. Comédienne, actrice, metteuse en scène, scénographe, autrice, chanteuse-compositrice, directrice artistique et programmatrice d’un festival, prompteuse à la RTBF, assistante de direction dans un cabinet d’avocats, professeure de français, coordinatrice d’une maison d’hébergement pour malades du cancer, secrétaire de coordination à Bruxelles pour le Théâtre des Doms à Avignon… Et, depuis avril 2020, fondatrice et directrice administrative, éditoriale et artistique de la toute nouvelle maison d’édition de théâtre belge francophone Les Oiseaux de Nuit. Entretien à cœur ouvert.