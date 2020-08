C’est aux Brigittines qu’on se trouvait, le 12 mars au soir, lorsque tomba l’invraisemblable nouvelle - tout s’arrête - plongeant dans la stupeur public et artistes du festival In Movement. C’est aux Brigittines que, d’ordinaire, aux derniers feux de l’été, on renoue avec les arts vivants, ceux de la pensée en mouvement, lors du toujours passionnant Festival international.