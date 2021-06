De l’injonction contextuelle (principe de précaution en temps de pandémie), faire naître une forme neuve et libre : à ce défi de taille, Patrick Bonté et Nicole Mossoux ont répondu par une création à la fois inédite – avec une équipe en partie renouvelée – et fidèle à leurs obsessions.

Les Arrière-Mondes, c’est l’histoire d’une réflexion sur l’inconstance des êtres, la continuité de leurs doutes et leurs tourments, l’éternel retour ; c’est l’histoire aussi d’une rupture imposée, d’une vertigineuse et implacable incertitude, d’une adaptation consentie, et non moins radicale pour autant, comme nous l’expliquait Patrick Bonté.

Tandis que l’espace sonore s’emplit d’un grésillement hanté de murmures, six figures émergent des profondeurs. Leurs chemins parallèles – six couloirs voilés de noir, dans une scénographie signée Simon Siegmann – vont tour à tour les révéler et les engloutir, dans un va-et-vient qui les arrache au passé pour les propulser au-devant du monde contemporain, et retour.

[...]