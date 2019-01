On avait été ébloui l’an dernier, à Wolubilis, par la poésie et la virtuosité de sa chorégraphie Boxe Boxe Brasil , mêlant hip hop, boxe et musique classique. Cet hiver, l’artiste français Mourad Merzouki et sa compagnie Käfig reviennent en Belgique (au Théâtre Jean Vilar) avec leur nouvelle création, Vertikal.

(...)