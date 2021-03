Chacun espère que l’histoire ne se répètera pas. Il y a un an Olivier Py tentait de conjurer le pire en annonçant le 8 avril la programmation du festival 2020. Comme on le sait, il dut ensuite y renoncer et le festival fut annulé. Ce mercredi, par vidéo depuis Avignon, il a présenté le festival 2021 avec l’assurance que cette fois sera la bonne