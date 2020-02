En plein post-#MeToo et libération de la parole des femmes, Diane Fourdrignier, comédienne, auteure, metteuse en scène et professeure au Conservatoire de Bruxelles, lance, avec sa pièce Boys Boys Boys, un pavé dans la mare : et si la parole était donnée aux garçons ? Si on arrêtait le sablier quelque temps pour leur demander comment ils vont, eux, vraiment ? Comment ils se sentent, sans artifices, sans faux-semblants, en-dehors de tout a priori ?

Alors que les spectateurs rejoignent leur siège dans la salle Viala des Riches-Claires, ils sont accueillis par six garçons apprêtés en femmes : rouge sur les lèvres, talons, boucles d’oreilles, peignoir en satin,… Musique jazz. Puis une voix off : “On s’est rencontré en discothèque. On a entamé une relation […] Elle a commencé à me frapper […] J’ai dû faire une prise de judo pour la calmer […] Un jour, elle m’a jeté une statuette à la tempe. Je lui ai dit : ‘Tu aurais pu me tuer’. Elle m’a répondu : ‘C’est ce que je voulais’”. Changement d’ambiance. Bruit d’acclamations et d’applaudissements. Débarque sur scène un “beau gosse”, coach sportif et love coach, qui prodigue, avec un accent anglais version patate chaude dans la bouche, ses bons conseils pour être au top et “choper” des filles.

Entre sincérité et absurdité

Pour construire sa pièce, Diane Fourdrignier a travaillé avec six comédiens – excellents ! – qui se connaissent tous très bien : Benoît Pauwels, Gaspard Rozenwajn, Samuel De Fontbare, François Heuse, Maximilien Delmelle et Habib Ben Tenfous. Une connivence qui rayonne sur scène tant on perçoit que, si le texte a été construit autour d’un canevas, il y a aussi une bonne part d’improvisation. Ce qui accentue d’autant plus la sincérité des propos. Car c’est bien là que réside toute la force de Boys Boys Boys : six garçons laissent affleurer leurs doutes, leurs angoisses, leurs blessures, leurs drames, leur part de féminité,… tout en “jouant” à fond sur les clichés pour mieux les déconstruire.

De leur vécu profondément intime (la maltraitance au sein du couple, l’homosexualité, le harcèlement, le viol,…), douloureux, qu’ils confient sur le plateau, se dégage une vérité extrêmement touchante, troublante parfois, que Diane Fourdrignier équilibre habilement par des séquences drôlissimes teintées d’absurde, de parodie. Que l’on soit dans le corps d’une armée à traquer du rouquin, dans une compétition mondiale ultra masculine de marelle, dans un cours de danse classique,…, chaque scène, justement dosée et rythmée, permet de déboulonner les stéréotypes dans lesquels sont enfermés les garçons. Le tout dans une ambiance de salle des fêtes où la musique et la danse font se lâcher les corps et, partant, les têtes. Avec Boys Boys Boys, on réfléchit, on sourit, on rit, on est attendri, et, surtout, on en sort l’esprit et le cœur grandis.

Bruxelles, Les Riches-Claires, jusqu’au 6 mars. Infos et rés. au 02.548.25.80 ou sur www.lesrichesclaires.be