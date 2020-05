Leur vœu : "organiser la résistance face à l’AVC culturel ambiant". Leur lieu : l’ancien cinéma Rio, à Liège, reconverti en studio. Nicolas Buysse, comédien chevronné, et Greg Houben, musicien décontracté, grands amis dans la vie, ont nourri de concert le projet d’un club mi-clandestin mi-débridé.

Un projet théâtro-musical, mais aussi audiovisuel puisque, mesures sanitaires obligent, il ne s’agit pas – encore – de réunir un public en lieu clos. C’est donc avec la complicité du réalisateur David Prudhomme et de la jeune équipe du Brussels Video Crew que se déroulera, dimanche soir en direct sur Facebook, le premier rendez-vous du Bœuf Carotte Club.

Carotte côté queue, trompette côté tête : le logo du BCC, comme tous ses aspects artistiques, techniques, pratiques –, est le fruit d’un bouillonnement, d’une urgence et de la générosité sans mélange de l’ensemble de ses intervenants, de l’ingénieur du son à la chargée de communication, en passant par le loueur de piano ou le brocanteur qui ont équipé le studio.

De la brume et de la colère, sortir par la douceur

"Greg et moi n’avons pas si bien vécu le confinement, raconte Nicolas Buysse. Comme une foule de gens, on s’est trouvés dans une brume opaque." Fin de saison annulée, tournées tombées à l’eau. Les revendications, bien légitimes, ont commencé à fuser. "On s’est dit qu’on pourrait utiliser notre savoir-faire, nos métiers, pour inventer un petit club de résistance."

[...]