Depuis cette semaine, l’ensemble des lieux culturels (cinémas, théâtres, musées, salles de concerts,…) de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie) sont portes closes afin d’enrayer la propagation du coronavirus. Mais, dans ce paysage lunaire, gravite un électron libre : C-o-n-t-a-c-t, “une expérience théâtrale distanciée” et déambulatoire, avec, comme décor, Bruxelles à ciel ouvert.

“L’homme est un animal de contact”

Créé à Paris et joué dès la fin du confinement, ce spectacle fait, aujourd’hui, davantage encore sens. “Cette pièce a toujours été considérée comme un acte artistique, explique son concepteur et metteur en scène Samuel Sené, mais aussi un acte politique dans son sens étymologique, c’est-à-dire d’apporter un regard sur le monde d’aujourd’hui”. Et aujourd’hui, notre monde est celui du geste barrière, de la distanciation physique, du port du masque, celui où les contacts sociaux doivent être strictement limités. “Outre le danger sanitaire, le danger sous-jacent, c’est que nous sommes actuellement dans un monde sans contact. Et si nous devons maintenir la distanciation physique pendant longtemps encore, ce sera terrible, estime Samuel Sené, parce que la relation humaine a besoin du corps et de contacts. Je le crois fortement. On est résilient, on s’adapte, mais il faut rappeler que l’homme est un animal de contact. Il n’y a rien de plus beau que de pouvoir serrer quelqu’un dans ses bras”.

Faute d’artistes “en chair et en os” sur scène pendant le confinement, Internet et les réseaux sociaux ont pallié le manque. Mais rien ne vaut des frissons face à un chanteur et ses musiciens dont les compositions vous transpercent, la communion des éclats de rire devant un humoriste qui prend son public à partie,… “L’idée de ce projet revient à Gabrielle Jourdain (coproductrice française du spectacle, NdlR), raconte le metteur en scène. Pendant le confinement, elle m’a appelé et m’a dit : ‘Il faut faire quelque chose ! On ne peut pas se permettre de continuer à mettre des captations sur YouTube ou à faire des vidéos mosaïques. Il faut retrouver du vivant. Si les théâtres sont fermés, allons dans la rue’”. Et de défendre : “Nous voulions à tout prix trouver des solutions pour revenir au principe même du théâtre. Le théâtre a, au travers des siècles, survécu à toutes les crises. Il est vital pour la société, pour créer une pensée, une émotion artistique entre les gens, pour avoir cette distance mais aussi cette catharsis”.

Paris, Londres, Rome,…

En ces temps extrêmement mouvants pour la culture, “ce spectacle a été conçu, dans sa forme en tout cas, pour s’adapter à tout, tant qu’il n’y a pas un confinement complet”, souligne Samuel Sené. Joué à Paris, Londres, Bruxelles, Rome et bientôt au Chili, en Suède, en Allemagne, en Espagne, en Afrique du Sud…, C-o-n-t-a-c-t s’adapte aux normes sanitaires de chaque pays. “À Paris, par exemple, les visières sont interdites. Donc, nous avons créé des masques compatibles pour les comédiens”, précise-t-il. Et à Bruxelles ? Le port du masque étant à nouveau obligatoire, “les comédiens portent des masques bucaux”, renseigne Damien Locqueneux, producteur et codirecteur artistique chez Tobiarts Productions, qui produit le spectacle en Belgique. De même, le trajet de la pièce est “adapté en fonction des rues barrées, pas barrées”, reprend Samuel Sené. “On s’infiltrera toujours, dans le respect des conditions sanitaires, mais on pourra toujours présenter une émotion théâtrale.”

À Bruxelles, deux duos de comédiens – Daphné Huynh, Didier Colfs, Laura Noël et Paul Van Mulder – se relaient au Sablon et au Cinquantenaire. “Le choix des lieux est lié aux contraintes dramaturgiques, indique Samuel Sené. Le personnage de Sarah s’assied sur un banc au cours de l’histoire, donc il faut qu’il y ait un banc. Il faut aussi penser à la lumière quand il y a des représentations en soirée : on joue sous les réverbères. On utilise vraiment l’architecture de la ville”. Damien Locqueneux complète : “Le cahier des charges nous a été remis par les créateurs parisiens. Le spectacle se déroule selon une forme et un timing bien précis. Le public doit ainsi marcher 300-400 m sans avoir l’impression de courir derrière les comédiens. Et le mobilier urbain devient la scénographie de la pièce”.

Téléphone, écouteurs et son 3 D

Pour que le spectacle soit totalement “Covid compatible” (distance d’1m50 entre chaque bulle, en extérieur), il s’appuie sur la technologie. Chaque spectateur doit être muni de ses écouteurs et de son téléphone sur lequel il a préalablement téléchargé une application gratuite lui permettant d’accéder au fichier audio de la pièce. “Les comédiens doivent adapter leur jeu au code technologique très particulier, décrit le metteur en scène. Ils doivent être synchronisés à l’audio, car il contient les pensées des personnages qui ont été pré-enregistrées”. Pour que l’immersion soit totale, “un habillage sonore en 3D recrée le bruit de la rue, plonge le spectateur dans un flashback, d’autres univers,… C’est la technique du son binaural pour donner l’impression que le son nous touche”.

“Tous les spectateurs sont connectés sur le même flux audio en suivant tous la même histoire. Donc, ils vivent le spectacle ensemble, reprend le producteur belge. Sociologiquement, il y a comme une communion. Grâce aux bons côtés de la technologie, les gens ont l’opportunité de se retrouver et de se reconnecter à la culture”. Et Samuel Sené de conclure : “On dispose d’une technologie et d’un concept qui permettent plein de pièces et d’histoires différentes mais aussi plein d’expériences pour redéfinir le rapporte entre l’acteur et le spectateur. Et ça me passionne. Donc, il y aura forcément de nouvelles pièces avec ce dispositif”.

“C-o-n-t-a-c-t” se joue au Cinquantenaire et au Sablon jusqu’au 8 novembre. Infos et rés. sur www.contact-spectacle.be





“Jouer le spectacle est presque devenu un acte militant malgré nous”

Ce mercredi après-midi, ils sont dix-sept spectateurs à avoir bravé le vent, la grisaille et la morosité pour venir assister à un spectacle d’un nouveau genre : C-o-n-t-a-c-t, une pièce de théâtre distanciée et déambulatoire, adaptée aux conditions sanitaires. Rendez-vous est donné devant l’église du Sablon, au cœur de Bruxelles. Pour assister à la pièce, ou plutôt la suivre, il suffit de télécharger l’application audio et de choisir sa langue. Pour le reste, les règles sont simples : respecter les bulles, se tenir à 1,50 m des autres spectateurs (les rassemblements de plus de quatre personnes dans l’espace public ne sont pas autorisés) et toujours suivre le personnage féminin. Titillés par la curiosité et l’envie de continuer à assister à des spectacles vivants, Sophie et Aurélien sont impatients de découvrir cette “proposition originale”, “tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur”. Écouteurs ou casque sur les oreilles, le spectacle peut commencer.

Une voix féminine livre ses pensées – “Qu’est-ce qu’il y a comme chewing-gums collés par terre !” – tandis que se mêle au petit groupe de spectateurs Sarah, interprétée par Daphné Huyhn. Une chanson dans la tête, son humeur du jour, ses dérangements gastriques…, la jeune femme livre tout ce qui lui traverse l’esprit, immergeant le spectateur au cœur de ses pensées les plus intimes. Soudain, alors qu’elle est assise sur un muret, un homme vient près d’elle. Trop près d’ailleurs en ces temps de pandémie, peste Sarah. “Je m’appelle Raphaël”, se présente-t-il. Aux pensées de la jeune femme se mêle sa conversation avec Raphaël (joué par Paul Van Mulder). Ce qui la trouble, c’est que cet homme “ne lit pas dans ses pensées, mais les entend”. Qui peut-il donc bien être… ?

“Avec les écouteurs, chaque spectateur est dans son espace”

Au fil de la pièce, Sarah et Raphaël s’apprivoisent – pourquoi Sarah est-elle si triste et en colère ? –, tout en déambulant dans les rues et emmenant les spectateurs jusqu’au jardin du Petit Sablon, magnifique décor naturel où s’achève la pièce. Après 50 minutes de spectacle, Sophie et Aurélien sont ravis d’avoir découvert une pièce “totalement différente de ce que l’on peut voir dans une salle de théâtre”. “Avec les écouteurs, la voix des comédiens dans nos oreilles ainsi que l’ambiance sonore, on est vraiment dans notre bulle, notre espace, décrit Sophie. Tout se passe dans la tête du personnage de Sarah mais dans la nôtre aussi”. “J’écoute souvent des livres audio en marchant et c’est un peu la même chose ici, sauf que les comédiens sont devant nous”, enchaîne Aurélien.

Pour les comédiens, la manière de jouer est également différente qu’en théâtre “classique”. “On ne peut plus gérer notre propre rythmique. Dès que la bande-son démarre, on est obligé de la suivre, explique Paul Van Mulder. Mais une vraie immersion se crée, avec un effet très cinéma : chaque spectateur est sa propre caméra, avec des plans serrés, larges…; chacun peut faire sa propre projection sur les acteurs. Et même si les spectateurs sont à trois ou quatre mètres de nous, on sent un réceptacle d’énergie comme dans une salle de théâtre”. Si la technologie vient, ici, en soutien, c’est parce qu’en ces temps de culture confinée, “c’est une question de survie du spectacle vivant”.“Jouer dans ces circonstances est presque devenu un acte militant malgré nous, confie Daphné Huyhn. On soutient le monde culturel. Nous sommes très affectés, mais tant qu’on peut rester debout, on le fait. On est conscient de la chance qu’on a. À chaque représentation, on joue comme si c’était la dernière parce qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait.”