Camping sauvage et dansé ScènesCritique Laurence Bertels

© Pierre de Lune

La culture se déconfine peu à peu. Petite éclaircie, en ce mois de mai pluvieux. Voilà qui tombe bien. Un temps idéal pour un Camping sauvage près de l’Abbaye de la Cambre. Le Mini d festival se poursuit au Marni et joue la carte de l’extérieur pour deux représentations, une scolaire et une tout public, le mercredi. La chorégraphe Maria Clara Villa-Lobos devait présenter la nouvelle création jeune public de la Cie XL Productions aux Rencontres de Huy, l’an dernier, annulées, comme on le sait.