Hors Covid, la RTBF produit une dizaine de captations par an. Depuis l’automne, près de cinquante spectacles – de théâtre, danse, jeune public, humour, conte… – ont été mis en boîte et trouvent, par vagues hebdomadaires, le chemin de la diffusion sur la plate-forme numérique Auvio . La première mise en ligne date du 18 décembre, les dernières à ce jour sont prévues le 19 mars.

Remontons le courant avec Carine Bratzlavsky, en charge des arts de la scène "360" (radio, télé, web) pour la RTBF. En septembre 2020, alors que les théâtres ont rouvert et que la saison s’amorce, la RTBF tient son usuelle rencontre culture. Autour de la table, on s’interroge : que se passera-t-il si on reconfine ? "À partir de là, on a commencé à imaginer différents scénarios."

[...]