À l’instar du festival Impact du Théâtre de Liège – en cours – et comme d’autres opérateurs se tournant vers le streaming (Après les Troyennes de Claudio Bernardo, actuellement en résidence au Varia, est diffusé en live ce samedi 21 novembre à 20 h sur le compte Facebook de la Cie As Palavras), Central (ex-Centre culturel régional du Centre) à La Louvière répond au contexte qui le prive de public dans ses salles en allant "à la rencontre des gens chez eux", explique Vincent Thirion.

"Début mai, raconte le directeur de Central, on a compris qu’il ne serait pas vraiment question de rouvrir avant janvier." Pour autant, les outils eux-mêmes – en particulier le Palace et le Théâtre de La Louvière – ont pu continuer d’abriter le travail des artistes en résidence, soit une quinzaine de compagnies de théâtre, danse, musique du cru, et plus largement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

