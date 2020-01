Junior Mthombeni et ses complices Fikry El Azzouzi et Cesar Janssens convoquent Winnie Mandela dans une pièce chorale et musicale. Neuf performeuses des diasporas africaines mêlent à la sienne leurs propres histoires. Un art vibrant, à découvrir au KVS.

Créé le 8 janvier à Maastricht, Dear Winnie est déjà passé entre autres par Rotterdam et Amsterdam avant d'être joué dès vendredi à Bruxelles (et à Liège au début de la saison prochaine). Au KVS, nous rencontrons deux des performeuses. Tutu Puoane, musicienne et chanteuse, a assuré le coaching vocal de ses camarades. Alesandra Seutin, danseuse et chorégraphe, signe les mouvements du spectacle.

Enfant au temps de l’apartheid, Tutu a grandi dans les townships de Pretoria, et vit désormais en Belgique. Née à Bruxelles d’une mère sud-africaine, Alesandra y revient après une vingtaine d’années passées à Londres.

Comment la musique, la danse, la voix sont-elles des vecteurs, au même titre que le texte, dans un spectacle politique ?

Alesandra : Mon travail est toujours marqué socialement et politiquement. Je ne peux pas produire un mouvement sans raison. Quand Junior m’a présenté son idée, j’ai replongé dans mes recherches et lectures (j’avais déjà créé une pièce basée sur Soweto), j’ai creusé, pour trouver un équilibre, un langage qui fonctionne avec les corps à ma disposition, mais aussi qui raconte une histoire, et qui puisse fonctionner avec la musique. Il s’agit de créer une émotion, un récit par le mouvement, d’amplifier parfois ce que le texte ne dit pas forcément. Le mouvement est à la fois un autre instrument pour la musique et un autre visuel pour le texte.

[...]