"Je suis un artiste du présent. De la présence, même. Non seulement humaine, mais de tout ce qui nous entoure." Dès l’éclosion de sa pièce précédente, Kirina, il y a deux ans, Serge Aimé Coulibaly avait en tête la suivante, qui parlerait "de la peur de l’autre, de la question du terrorisme aussi, de la montée des nationalismes, du fait qu’on n’arrive pas à se rencontrer, à se comprendre". Aujourd’hui, reprend le chorégraphe burkinabé installé à Bruxelles, "on n’en est pas loin, mais on a des données en plus".

Un certain coronavirus s’est invité dans le processus. Mais aussi, poursuit-il, "toutes les émeutes et les marches liées au Black Lives Matter, à quoi on est directement confrontés ; et même, dès avant cela, toute la mobilisation des jeunes en particulier pour l’environnement, contre le dérèglement climatique"…

[...]