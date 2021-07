S’étant résolument départi de toute volonté thématique, Montpellier Danse n’englobe pas moins au sein de sa programmation des coïncidences choisies ou non, des lignes entre lesquelles court comme un fil rouge. Le lien atavique entre danse et musique a présenté dans l’histoire récente de ces arts des géométries variables et volontiers réinventées. Le calendrier du festival en révèle, à notre passage, de nouvelles expressions.