Lourdement touché par les annulations, le secteur de l'art vivant s'inquiète. Organisateurs, lieux, festivals, artistes, techniciens font face avec des moyens divers. Les pouvoirs publics, cabinet de la ministre de la Culture en tête, étudient les revendications.

À risque parce qu’il a été, jusqu’à jeudi voire vendredi derniers, le lieu d’importants rassemblements et donc de foyers de contamination, le secteur des arts de la scène – où la précarité est le lot de beaucoup – s’est réveillé étourdi et plus conscient que jamais du danger que courent ses membres.

"Le secteur culturel sera soutenu", déclarait la ministre Bénédicte Linard au lendemain de l’annonce par le gouvernement des mesures exceptionnelles liées à la pandémie. Son cabinet a rencontré lundi des représentants de la CTEJ (Chambre des théâtres pour l’enfance et la jeunesse), la CCTA (Chambre des compagnies de théâtres pour adultes), la RAC (Fédération professionnelle du secteur chorégraphique) et Aires libres (Fédération professionnelle des arts du cirque, des arts de la rue et des arts forains).

Avec "toute la souplesse possible" dans son examen et en soulignant la nécessité d’"objectiver les demandes dans la perspective notamment de mettre en place un fonds d’urgence", le cabinet de Mme Linard assure travailler ferme – avec ses homologues au fédéral, à la Région wallonne et à la Cocof – à proposer des modèles tenables pour le soutien annoncé.

[...]