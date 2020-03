La pandémie de Covid-19 plonge dans l'inconnu de nombreux opérateurs culturels, dont le KFDA. Qui maintient le dévoilement du programme de son édition 2020, en ligne, le 24 mars. Les explications de l'un de ses codirecteurs, Daniel Blanga Gubbay.

Depuis plusieurs semaines, le festival bruxellois et international avait annoncé le dévoilement de sa programmation 2020 pour le mardi 24 mars. Ce mardi, le KFDA a officiellement communiqué quant à l’incertitude de la tenue de cette édition – prévue du 8 au 30 mai. La conférence de presse et la séance publique de la semaine prochaine sont annulées ; le programme sera quant à lui bien mis en ligne dans la soirée. Un maintien que Daniel Blanga Gubbay – codirecteur avec Sophie Alexandre et Dries Douibi, le trio succédant à Christophe Slagmuylder – juge important "pour continuer de partager les informations avec notre public, et marquer notre reconnaissance aux artistes qui travaillent depuis des mois".

D’ici là, le Kunstenfestivaldesarts se prépare à trois scénarios possibles, et enchaîne les rendez-vous à distance avec les artistes porteurs des 35 propositions de sa programmation. "Soit le festival est maintenu, même si cette hypothèse est très complexe car les artistes programmés viennent de partout, dont des zones les plus touchées : l’Italie, l’Iran, la Chine, explique Daniel Blanga Gubbay. Soit il est complètement annulé. Soit on le raccourcit et il se tient seulement les dix derniers jours. Pour l’instant, nous travaillons aux trois éventualités."

[...]