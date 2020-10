Nouvelles normes sanitaires – renforcées –, nouvelle organisation. Horaire avancé, bulles de spectateurs séparées par deux sièges, une rangée vide sur deux… Mardi soir, au lendemain d’un week-end marqué par la succession de décisions en ordre dispersé de nos différents gouvernements (fédéral et fédérés), le Théâtre Jean Vilar a démontré, à nouveau, toute la capacité d’adaptation dont fait preuve le secteur culturel depuis le début de la crise sanitaire pour accueillir le public en toute sécurité et permettre aux spectacles d’être joués.

Fluidité, bienveillance

Sur le plateau, nu, trois chaises en bois. Et un écran sur lequel s’affiche une citation de l’écrivain suisse Nicolas Bouvier : “Si l’on savait à quoi l’on s’expose, on n’oserait jamais être heureux”. Quelques mots qui vous prennent au cœur tant ils résonnent avec force en ces temps sombres et brouillés. Extraite du roman d’Emmanuel Carrère D’autres vies que la mienne, cette citation ouvre le spectacle, porte d’entrée vers d’autres récits que les nôtres, mais, qui, irrémédiablement, font (ou feront) échos à la vie de tout un chacun.

Sobre, la mise en scène de Claude Enuset, habillée d’un discret décor vidéo et sonore, permet à ce récit empreint d’humanité de se suffire à lui-même. Cela, grâce au jeu fluide et posé de Xavier Campion et Stéphanie Van Vyve qui, tour à tour, se glissent avec bienveillance dans la peau des différents personnages du roman. Quant à la forme, styles direct et indirect, dialogues et récits en “je” jalonnent le texte pour qu’il ne soit ni uniforme ni confus dans la chronologie des événements.

Tsunami, cancer et justice

Décembre 2004. Emmanuel et Hélène, couple au bord de la rupture, sont en vacances au Sri Lanka. Mais le tsunami qui frappe l’île va bouleverser leur vie et leur relation. “Je ne veux plus qu’on se quitte”, confie Emmanuel. “Moi non plus”, lui répond Hélène. Peu de temps après, ils sont confrontés à un autre drame : la jeune sœur d’Hélène, Juliette, heureuse épouse de Patrice et maman de trois enfants en bas âge, décède d’un cancer du sein. Juge d’instance spécialisée dans les dossiers de surendettement, elle était la collègue et l’amie d’Étienne, unijambiste.

L’amour, la mort, l’amitié, la famille, la tendresse, la maladie, le handicap, la justice, la pauvreté, la tristesse, le deuil, l’espoir, la joie, la résilience… D’autres vies que la mienne creuse le sillon tortueux de la vie, rappelant, aujourd’hui plus que jamais, telle une lueur dans la nuit noire, que l’amour, celui qui rend heureux, peut être un puissant allié dans l’adversité.

Louvain-la-Neuve, Jean Vilar, jusqu’au 30 octobre à 19h30. Infos et rés. au 0800.25.325 ou sur www.atjv.be