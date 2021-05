Ils et elles sont neuf, entre 17 et 24 ans. Leurs parcours pas roses sont balisés de rejet, d’incertitude, de désamour, de violence parfois. Ils et elles, semaine après semaine, ont écrit, bougé, travaillé leur présence scénique sur les thèmes proposés par Gurshad Shaheman. Abandon, désamour, violence pour humus d’une beauté déchirante et plurielle.